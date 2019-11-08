Yabancı Diller Yüksekokulu'nda poster paylaşım günü

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun dört farklı dil bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Poster Sharing Day" isimli etkinlik Yabancı Diller Yüksekokulu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.



İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça'nın hangi ülkelerde konuşulduğu ve bu dillerin konuşulduğu ülkelerin kültürleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların incelendiği etkinliğe katılım yoğun oldu. Etkinlik hakkında konuşan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Meral Melek Ünver, "Poster Sharing Day isimli etkinliğimiz geçtiğimiz yıl yine aynı dönemlerde düzenlenmiş ve çok ilgi görmüştü. Bundan dolayı, bu yıl da aynı şekilde düzenlemek ve birçok öğrencimizi farklı kültürlerden haberdar etmek istedik. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça hazırlık bölümlerinde okuyan öğrencilerimize bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.



Öğr. Gör. Meral Melek Ünver, "İngilizce sadece İngiltere ve Amerika'da konuşulan bir dil değil, keza Rusça da sadece Rusya'da konuşulmuyor. Diğer diller de aynı şekilde. Başka ülkelerde de aynı şekilde resmi dil adı altında konuşuluyor. Öğrencilerimize, öğrendikleri dilin ne kadar yaygın olduğunu anlatmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz bütün posterlerini kendileri hazırladı ve büyük bir emek harcadılar. Bu etkinlikte görev alan doksana yakın öğrencimiz var ve hepsinin bu kadar özverili olması gerçekten bizi de mutlu ediyor. Ayrıca teşvik edici olmak adına etkinlik sonunda 'Poster Hunter' isimli minik bir oyun çekilişimiz oluyor. O etkinliğe de çok sayıda katılım alıyoruz" İfadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA