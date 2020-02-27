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Yabancı eğitimci ve idareciler, proje kapsamında Malatya'da

Okullardaki devamsızlık problemlerinin azaltılması ile ilgili çalışma yapmak üzere Malatya'ya, gelen yabancı eğitimci ve idareciler, temaslarını sürdürüyor.

27.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:20Yabancı eğitimci ve idareciler, proje kapsamında Malatya'da
Okullardaki devamsızlık problemlerinin azaltılması ile ilgili çalışma yapmak üzere 'ya, gelen yabancı eğitimci ve idareciler, temaslarını sürdürüyor.

Mercan Kolejinin koordine ettiği Erasmus+ Ka201 Avrupa Birliği projesi kapsamında İtalya, Bulgaristan, Romanya ve 'den gelen öğretmen ve idarecileri Mercan Koleji ağırladı. Proje kapsamında okullardaki devamsızlık problemlerinin azaltılması ile ilgili yapılan çalışmalar ve proje çalışmalarıyla ilgili bilgiler verildi. Ziyaretçiler daha sonra Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Özcan Mercan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret ve projeyle ilgili açıklama yapan Dr.Özcan Mercan, " Tüm gün yaşam alanını ve atölyeleri gezen ve öğrencilerle bol bol sohbet eden yabancı eğitimciler, Mercan Eğitim Kampüsü'nün Avrupa'nın örnek okulları standartları dahilinde modern Türkiye'nin eğitim sisteminde örnek yüzü olacağını ve eğitim sisteminde başta Malatya ili olmak üzere Türk eğitim felsefesinde farklı bir bakış açısıyla uluslar arası alanda da kendinden söz ettireceğini ifade ettiler" dedi.

Dr.Özcan Mercan, projenin konusunun çok önemli olduğunu, farklı ülkelerin bu ortak problem karsısında birlikte hareket etmesinin soruna çözüm bulmada etkili olacağını ifade etti. Ayrıca, evrensel değerlere sahip çocuklar yetiştirmede erasmus projelerinin çok önemli vazifeler ifade ettiğini belirten Mercan, özellikle farklı ülkelerden öğretmenleri okullarında misafir etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Portekiz Belediye Başkan Yardımcısı Arlindo José Clemente Morais de, "Türkiye'nin örnek nesillerinin Mercan Koleji gibi örnek ve modern kampüsleri sayesinde geleceğe ışık saçacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ziyaret, proje ortaklarının hediyelerini karşılıklı takdim etmesiyle son buldu. - MALATYA

Avrupa Birliği, Portekiz, Erasmus, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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