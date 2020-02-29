Yabancı filmi konusu nedir? Yabancı oyuncuları ve Yabancı özeti!

Yabancı filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Yabancı filmini izleyecek olanların merak ettiği Yabancı konusu nedir, Yabancı oyuncuları kimler ve Yabancı özeti gibi konuları inceliyoruz.

YABANCI FİLMİNİN ÖZETİ

Vikinglerin hükümranlık sürdüğü bir dönemde kahraman Kainan'ın gemisi İskandinavya kıyılarına vurur. Ve farkeder ki gemiden tek sağ kalan kendisi değildir. İkinci yolcu, vahşi yaratık Moorwee da enkazlar altında belirir. Kendine uygulanan şiddetin öcünü almak olan isteyen Moorween yoluna çıkan her şeyi öldürmektedir. Kainan, yaratık her şeyi yok etmeden önce onu durdurmalıdır.

YABANCI OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Howard McCain

Oyuncular: James Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston, Ron Perlman, John Hurt

Tür: Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2008 (115 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2009 Cuma

Senaryo: Dirk Blackman, Howard McCain

Yapımcı Firma: Weinstein Company, The

Yapım Ülkesi: ABD