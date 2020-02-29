Haberler » Gündem » Yabancı filmi konusu nedir? Yabancı oyuncuları ve Yabancı özeti! - Haberler

Yabancı filmi konusu nedir? Yabancı oyuncuları ve Yabancı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yabancı filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Yabancı filmi hakkında Yabancı konusu, Yabancı özeti ve Yabancı oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Yabancı filminin detayları…

29.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:06Yabancı filmi konusu nedir? Yabancı oyuncuları ve Yabancı özeti!

Yabancı filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Yabancı filmini izleyecek olanların merak ettiği Yabancı konusu nedir, Yabancı oyuncuları kimler ve Yabancı özeti gibi konuları inceliyoruz.

YABANCI FİLMİNİN ÖZETİ

Vikinglerin hükümranlık sürdüğü bir dönemde kahraman Kainan'ın gemisi kıyılarına vurur. Ve farkeder ki gemiden tek sağ kalan kendisi değildir. İkinci yolcu, vahşi yaratık Moorwee da enkazlar altında belirir. Kendine uygulanan şiddetin öcünü almak olan isteyen Moorween yoluna çıkan her şeyi öldürmektedir. Kainan, yaratık her şeyi yok etmeden önce onu durdurmalıdır.

YABANCI OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Howard McCain

Oyuncular: James Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston, Ron Perlman, John Hurt

Tür: Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2008 (115 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2009 Cuma

Senaryo: Dirk Blackman, Howard McCain

Yapımcı Firma: Weinstein Company, The

Yapım Ülkesi: ABD

Mumya filmi konusu nedir? Mumya oyuncuları ve Mumya özeti!Mumya filmi konusu nedir? Mumya oyuncuları ve Mumya özeti!

İki İyi Çocuk filmi konusu nedir? İki İyi Çocuk oyuncuları ve İki İyi Çocuk özeti!İki İyi Çocuk filmi konusu nedir? İki İyi Çocuk oyuncuları ve İki İyi Çocuk özeti!

Öfkeli Polisler filmi konusu nedir? Öfkeli Polisler oyuncuları ve Öfkeli Polisler özeti!Öfkeli Polisler filmi konusu nedir? Öfkeli Polisler oyuncuları ve Öfkeli Polisler özeti!

Hadi Be Oğlum filmi konusu nedir? Hadi Be Oğlum oyuncuları ve Hadi Be Oğlum özeti!Hadi Be Oğlum filmi konusu nedir? Hadi Be Oğlum oyuncuları ve Hadi Be Oğlum özeti!

Titanların Savaşı filmi konusu nedir? Titanların Savaşı oyuncuları ve Titanların Savaşı özeti!Titanların Savaşı filmi konusu nedir? Titanların Savaşı oyuncuları ve Titanların Savaşı özeti!

Mumya filmi konusu nedir? Mumya oyuncuları ve Mumya özeti!Mumya filmi konusu nedir? Mumya oyuncuları ve Mumya özeti!

Yakın Tehdit filmi konusu nedir? Yakın Tehdit oyuncuları ve Yakın Tehdit özeti!Yakın Tehdit filmi konusu nedir? Yakın Tehdit oyuncuları ve Yakın Tehdit özeti!

Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella oyuncuları ve Sindirella özeti!Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella oyuncuları ve Sindirella özeti!

Karanlık Sular filmi konusu nedir? Karanlık Sular oyuncuları ve Karanlık Sular özeti!Karanlık Sular filmi konusu nedir? Karanlık Sular oyuncuları ve Karanlık Sular özeti!


İskandinavya, Gündem, Sinema, Güncel

HABER YORUMLARI
29.02.2020 11:15:41