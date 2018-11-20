Yabancı Firmalar İş Birliği İçin Geliyor

20 Kasım 2018 Salı 14:05



20 Kasım 2018 Salı 14:05

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), gıda sektörüne yönelik ihracat hamlesine bir yenisini daha ekledi. Daha önce Gıda UR-GE Projesi kapsamında 3 ayrı alım heyetine imza atan BTSO, 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 33 ülkeden 160 iş insanını Bursalı firmalarla buluşturacak. Organizasyona Fas'tan İngiltere'ye, Dubai'den Sudan'a kadar büyük firmaların yöneticileri katılacak.Ticaret Bakanlığı ve BTSO destekleriyle düzenlenen Gıda Ur-Ge Projesi kapsamında 27 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında sektör için önemli bir alım heyetine imza atılacak. Son 2 yılda 3 ayrı alım heyeti organizasyonuna imza atarak Bursalı gıda üreticilerini 40'a yakın ülkeden 500 yabancı alıcıyla bir araya getiren BTSO, bu ayın sonunda Merinos AKKM'de düzenlenecek olan alım heyeti organizasyonu ile 33 ülkeden 160'a yakın iş adamını Bursa'ya getirmeye hazırlanıyor. 2 gün boyunca sürecek programın yanı sıra yabancı alıcılar üretim tesislerini bizzat yerinde görme fırsatı yakalayacak.Alım heyeti organizasyonu için marka firmalar da işbirliği için Bursa'ya gelecek. Ortadoğu piyasasının önemli toptancılarından Maza, Dubai'den süpermarket zinciri Almaya, İngiltere'den Urenfood, Fas'ın en büyük toptancısı Damandis, uluslararası franchise operatörü Alshaya Group, 48 ülkede 12 bin 500 market zinciriyle faaliyet gösteren Spar Qatar, Sudan'ın en büyük toptancısı Mizyan, Azerbaycan'dan Neptün gibi markaların yönetici ve satış departmanları iş birliği için Bursalı firmalarla buluşacak.Gıda UR-GE alım heyeti öncesinde katılımcı firmalarla birlikte istişare toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan'ın da katıldığı programda firmalar karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Aytuğ Onur, Bursa'nın gıda sektöründe önemli bir iş hacmine sahip olduğunu belirterek, Gıda UR-GE Projesi'nin sektörün dış ticaret hacmine büyük katkı sağladığını kaydetti. UR-GE Projeleri kapsamında birçok firmanın ilk defa ihracat yaptığını, bazı firmaların da yeni pazarlara erişim imkanı yakaladığını dile getiren Onur, "Ur-Ge projelerimizle şirketlerimizin ihracat odaklı büyüme yolculuğunda yanında olmayı sürdüreceğiz. Şimdiye kadar yüzlerce yeni alıcıyla Bursalı firmalarımızı buluşturduk. Kasım ayı sonunda yapacağımız alım heyeti programı ile de firmalarımızı yeni ihracatçılarla buluşturacağız." dedi. - BURSA