Haberler » Güncel » Yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için yarıştı - Haber

Yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için yarıştı

Antalya'da, Manavgat Yaşam ve Kültür Derneğince (MAYDER) düzenlenen "Kırk Yılın Hatırına Yarışsana" adlı yarışmada yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için hünerlerini sergiledi.

21.12.2019 19:59 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:03
'da, Yaşam ve Kültür Derneğince (MAYDER) düzenlenen "Kırk Yılın Hatırına Yarışsana" adlı yarışmada yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için hünerlerini sergiledi.
Manavgat Belediyesinin desteğiyle bir otelde düzenlenen etkinlikte, yabancı gelinler, Türk halk oyunları oynadı, sema gösterisi yaptı, Türkçe şarkılar seslendirdi.
Yarışmanın jürisinde, Kaymakam Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İl Göç İdaresi Müdürü Gözde Özkorul ve CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar yer aldı.
Etkinlikte yabancı gelinler, ocağın başına geçip en iyi Türk kahvesini pişirmek için mücadele etti. Jüri üyelerinin değerlendirmesine göre, Litvanyalı Egle Gök birinci, Rus Oksana Altıkardeş ikinci ve Moldovalı Ala Altınnal üçüncü oldu. Birinci olan yarışmacıya kahve fincanı hediye edildi.
Kaymakam Yiğit, bu tür etkinliklerin özellikle yabancı misafirlerin kaynaşması için önemli olduğunu ifade etti. Etkinliğin renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Yiğit, "Yarışmayı 10 üzerinden değerlendirdik, en yükseği 8, en düşüğü 6 aldı. Ortalamanın üzerine geçtiler." dedi.
Başkan Sözen ise ilçenin önemli bir turizm merkezi olduğunu, sosyal hayata katkı yapan bu tür etkinlikleri önemsediklerini aktardı.
Yarışmanın birincisi Litvanyalı Egle Gök ise 10 yıldır Manavgat'ta yaşadığını, sürekli misafirlere ve eşine Türk kahvesi yaptığını söyledi.
Yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için yarıştı

Mustafa Yiğit, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:44   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden... - Haber
20:43   TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye Balkanlar için katkı sağlamayı sürdürecek" - Haber
20:42   Erdoğan: "Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık... - Haber
20:42   Erdoğan: "CHP'nin bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için... - Haber
20:41   DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haber
19:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
17:00   Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
21.12.2019 20:45:04