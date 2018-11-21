Yabancı Konukların da Türkiye'de Bir Dikili Ağacı Oldu

Erzincan
'da yaşayan göçmenler ve yabancı uyruklu öğrenciler ile Ahıska Türkleri
, fidan dikim etkinliğine katılıp 100 fidanı toprakla buluşturdu.
İl Göç İdaresi Müdürlüğünce, Erzincan- Sivas
kara yolunun 17. kilometresi yakınındaki alanda oluşturulan Erzincan Valiliği İl Göç İdaresi Hatıra Ormanı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy
, İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok, Orman İşletme Müdürü Tekin Işık ve göçmenlerin yanı sıra kentte yaşayan Ahıska Türkleri ve Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesinde eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler katıldı.
Etkinliğe katılanlar hatıra ormanına çam ve karaağaç fidanları dikti.
İl Göç İdaresi Müdürü Özlok, burada yaptığı konuşmada, kurum olarak kentte yaşayan göçmenler ile fidan dikim etkinliği yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"İl Göç İdaresi olarak devletimizin mazlum insanlara gösterdiği merhameti bizler de ülkemizde yaşayan tüm yabancılara daha insancıl politikalar geliştirerek sunmaya çalışıyoruz. Bugün burada çeşitli ülkelerden mazlum insanların yanı sıra Kazakistan, Özbekistan
ve Kırgızistan
'dan gelip ilimizde okuyan yabancı öğrencilerden tutun da Ukrayna
'daki savaş ortamından alarak getirdiğimiz Ahıska Türkü soydaşlarımıza kadar birçok insan bulunmakta."
Özlok, etkinlikte yaklaşık 100 fidan diktiklerini anlatarak, "Buraya gelen bütün yabancı uyruklu insanlar, Türk soydaşlarımız 'Biz de bu ülkeye bir dikili ağaç bırakalım.' dediler. Bu sebeple böyle güzel organizasyon planladık. Valiliğimize ve Orman Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz." dedi.
Etkinliğe katılan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Kazakistanlı Gülmaysa Beketova, "Burada artık benim de bir ağacım var. İnşallah bu ağaç büyür yeşillenir. Türkiye
'yi çok seviyorum." diye konuştu.
Erzincan'da yaşayan Afganistanlı Muhammed Nasır Nuri, Türkiye'de ve Erzincan'da olmaktan çok mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'deyim, ailem çocuklarım burada. Burada ağaç diktiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Türkiye,Ahıska Türkleri,Erzincan
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:35