Haberler » Güncel » Yabancı Medya Birliğinden AA'ya ziyaret - Haber

Yabancı Medya Birliğinden AA'ya ziyaret

Yabancı Medya Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eymen Halit, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

29.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:16Yabancı Medya Birliğinden AA'ya ziyaret
Yabancı Medya Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eymen Halit, Anadolu Ajansı (AA) Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.
Ziyaret, AA'nın İstanbul Ofisi'nde gerçekleşti. Eymen Halit'e, Başkan Yardımcısı Metin Turan da eşlik etti.
Halit, birliği ve faaliyetlerini tanıtma amacıyla çalışmalar yürüttüklerini anlattı.
AA'nın Arap gazeteciler ve Arap dünyası için çok önemli olduğunu belirten Halit, "Türkiye'de yaşayan yabancı gazeteciler haberleri AA'dan alıyor çünkü AA, Türkiye'nin en önemli haber ajansı." dedi.
Gazetecilik alanında konferanslar düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Halit, Türkiye ve uluslararası coğrafyada haberciliğin en doğru şekilde yapılması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Halit, Türkiye'de gazetecilik yapan yabancı medya mensuplarını bir araya getirip ortak bir paydada buluşturmayı önemsediklerini ifade ederek, "Türk makamlarıyla yabancı medya mensupları arasında bir köprü kurmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun da AA'nın çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği Eymen Halit'e, Anadolu Ajansı Yayınlarından çıkan kitapları takdim etti.
Eymen Halit ve Metin Turan, AA Arapça Haberleri Editörlüğü'nü de ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:04 Samsun'da uyuşturucu operasyonu
14:04 Muğla'daki uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı
14:04 Kırklareli'nde inşaat kazısında bulunan mühimmat imha edildi
14:04 Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı (2)
14:03 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:50 CHP'li Yavuzyılmaz: Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor
11:46 Kırsal mahallede ses yarışması düzenleyen çocuklar, Acun Ilıcalı'dan dönüş bekliyor
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:41 İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 14:04:56