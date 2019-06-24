24.06.2019 09:37
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Yabancı milletvekilleri Hamamönü'nde

Yabancı milletvekilleri Hamamönü

Kosova, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan ve Arnavutluk parlamentoları milletvekilleri, Altındağ'ın tarihi bölgesi Hamamönü'nü gezdi.

Kosova , Yunanistan , Romanya , Hırvatistan , Sırbistan ve Arnavutluk parlamentoları milletvekilleri, Altındağ 'ın tarihi bölgesi Hamamönü'nü gezdi.

Ankara 'ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen; Kosova, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan ve Arnavutluk parlamentoları milletvekilleri, Altındağ'ın tarihi bölgesi Hamamönü'nü dolaştı. Yabancı milletvekili heyeti, önce Hamamönü'nün tarihi hakkında bilgi sahibi oldu, ardından bölgeyi gezdi. Mehmet Akif Ersoy Evi'ni yakından görme fırsatı bulan heyet üyeleri, eski Ankara evlerini de ilgiyle inceledi. Heyet, daha sonra Hamamönü Sanat Sokağı'na geçti. Buradaki atölyeleri gezen heyet, Hamamönü'nde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 6 ülkenin milletvekillerinden oluşan heyet, Altındağ Belediyesi tarafından Hamamarkası'nda devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Yunanistan , Kosova , Altındağ , Güncel

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