Yabancı Öğrenciler Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 18:22

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının ( YTB ) " Türkiye Bursları" kapsamında Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Ankara 'daki üniversitelerin çeşitli bölümlerinde eğitimlerini sürdüren yabancı öğrenciler, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki üçer fotoğraf için oy kullandı.Tarih bölümünde yüksek lisans yapan Iraklı Rabar Slemen, "haber" kategorisinde Issam Rimawi'nin çektiği " İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet" isimli fotoğrafa oy verdi. Slemen, sağlık ekiplerinin zor durumda olmalarına rağmen yaralanan Filistinliye yardım etmeye çalışmasından etkilendiğini dile getirdi."Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin 'in "Ali dede ve kedisi" adlı fotoğrafına oy veren Slemen, "Burada zor durumda olan bir adam var. Sanki evi yandıktan sonra elinde kalan tek şey kedisi gibi. Çok duygusal bir fotoğraf gerçekten." değerlendirmesinde bulundu.Slemen, "spor" kategorisinde oyunu Serhat Çağdaş 'ın "Baş başa" isimli fotoğrafından yana kullandı."Ali dede zor durumda olsa da içinde hala merhamet var"Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde doktora yapan Sudanlı Rawan Husseen, "haber" kategorisinde oyunu Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok" adlı fotoğrafına vererek, "Engel yok, yani 'Hiçbir şey beni engelleyemez.' mesajını veriyor." dedi."Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" adlı fotoğrafına oy veren Husseen, "Ali dede, çok zor durumda olmasına rağmen hala içinde merhamet var. Kediyi himayesine almak istedi." ifadesini kullandı."Spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" isimli fotoğrafına oy kullanan Husseen, son yıllarda futbolda artan bir ırkçılık görülse de bu fotoğrafta hiç ırkçılığın bulunmadığını, her renkten insanın bir arada şampiyonluk sevincini paylaştığını söyledi."Savaşlarda en büyük acıyı çocuklar ve siviller çekiyor"Din Sosyolojisi bölümünde yüksek lisans yapan Azerbaycanlı Aygün Aliyeva, "haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri" adlı fotoğrafına oy verdi. Aliyeva, "Bu zamanda çok fazla savaş oluyor. Bu savaşların en büyük acı çeken tarafı da çocuklar ve sivil ahali." dedi."Yaşam" kategorisinde oyunu İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" adlı fotoğrafından yana kullanan Aliyeva, bu fotoğrafın kendisini çok duygulandırdığı ve son derece önemli merhamet kavramını vurguladığı için seçtiğini dile getirdi.Aliyeva, hem at binme ve okçuluk gibi sporlara ilgi duyduğu hem de bunlar Türk sporları olduğu için "Spor" kategorisinde Ali İhsan Öztürk 'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafını seçtiğini dile getirdi."Filistinli direnişçiler bana ilham veriyor"İlahiyat doktorası yapan Kırgız Asilbek Abduganiev, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı fotoğrafını seçti.Abduganiev, "Çok Filistinli arkadaşım var, onları çok takdir ediyorum. Çünkü çok vatanseverler, kendi ülkelerine, vatan topraklarına sahip çıkıyorlar. Bunları görünce onlardan adeta ilham alıyorum." diye konuştu."Yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın " İstanbul 'da dolunay" adlı fotoğrafına oy veren Abduganiev, hem ay tutulması dini kaynaklarda geçtiği hem de nadir görüldüğü için kendisinin de o gün özellikle ayı izlediğini anlattı."Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ata sporu" isimli fotoğrafını seçen Abduganiev, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı heyecanla beklediğini söyledi.