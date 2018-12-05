Yabancı Öğrenciler Sepet Ördü, Ebru Yaptı

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:24



05 Aralık 2018 Çarşamba 17:24

Rize Sivil Toplum Gönüllüleri Platformunun düzenlediği "Kültürler Arası Kaynaşma" etkinliğinde, 11 ülkeden 49 genç bir araya geldi."Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğrenim gören Suriye, Fildişi Sahili, Endonezya, Gürcistan, Filistin, Kazakistan, Hindistan, Ürdün, Türkmenistan, Yemen, Azerbaycan'dan 49 öğrenci katıldı.Rize Uluslararası Öğrenci Derneği ve Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği bünyesindeki usta öğreticiler, etkinlik kapsamında yabancı öğrencilere sepet örücülüğü, ebru, deri yakma ve işlemeciliği, kaligrafi hakkında bilgi verdi.Eğitimin ardından öğrenciler, gün boyunca usta öğreticilerden öğrendiklerini yapmaya çalıştı. Bazı öğrencilerin eğitimin ardından kurslara yazılması dikkati çekti.Rize Sivil Toplum Gönüllüleri Platformu adına gazetecilere açıklama yapan Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, "Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında, gönülden gelen bir birliktelik oluşturmak için toplandıklarını söyledi.Amaçlarının Türkiye ve Rize'de eğitim gören gençlerin uyumunu kolaylaştırmak olduğunu belirten Cerrahoğlu, şunları kaydetti:"Biz de yöremizi ve kültürümüzü anlatmak, tanıtmak için bir araya geldik. Onların burada eğitim aldıkları dönemde yaşamlarını kolaylaştırmak ve bizim kültürümüzün parçası olan el emeği çalışmalarını az da olsa öğrenmelerini istedik. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'den güzel anılar götürmelerini amaçladık."Suriyeli öğrencilerden Amani Güsem ise ilk kez sepet ördüğünü dile getirerek, "İlk başlarda zorlandım ama keyif almaya başladım. Artık kolayca yapabiliyorum. Bizim için çok keyifli bir çalışma oldu. Kültürlerimiz birbirine yakın. Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum." diye konuştu.Fildişi Sahilli'nden gelen ve ebru öğrenmeye çalışan Davud Sura, biraz zorlandığını ifade ederek çalışırken sevgiyle her şeyin aşılabileceğini gördüğünü söyledi.İki aydır Türkiye'de bulunan Faslı Yasemin Berrişi de buraya gelirken duygularının çok olumlu olduğunu, geldikten sonra çok daha farklı ve güzel bir Türkiye ile karşılaştığını aktardı.