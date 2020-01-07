Haberler » Güncel » Yabancı öğrencilere yangın tatbikatı - Haber

Yabancı öğrencilere yangın tatbikatı

Karabük Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yangına müdahale eğitimi verildi.

07.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:08 Yabancı öğrencilere yangın tatbikatı
Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere, Belediyesi Müdürlüğünce yangına müdahale eğitimi verildi.
İlçede bulunan İtfaiye Müdürlüğü alanına gelen öğrencilere, eğitmenler tarafından yangın anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatıldı.
İran, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Suriye, Yemen, Bulgaristan, Almanya, Somali, Çad ve Azerbaycan gibi çeşitli ülkelerden kente gelen öğrenciler, daha sonra uygulamalı eğitim aldı.
Öğrencilerin senaryo gereği çıkartılan yangına müdahale ettiği tatbikata, ilçede eğitim gören bazı lise öğrencileri de izledi.

Safranbolu, Karabük, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:55   KADIKÖY'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI (3) (aktüel) - Haber
20:54   ŞİŞLİ'DE REKLAM PANOSUNDAN KOPAN PARÇA KAFASINA DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ - Haber
20:54   Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp (1) - Haber
20:54   Kar tatili haberleri gelmeye başladı! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Haber
20:52   Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
19:27   Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Haber
19:18   Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Haber
19:12   Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:37   İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Haber
7.01.2020 20:59:47