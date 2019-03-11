Yabancı Öğrencilere "Yapay Zeka" Anlatıldı

Asya
, Afrika
ve Avrupa
'dan Türkiye
'ye eğitim için gelen yaklaşık 70 yabancı öğrenciye "yapay zeka" konusunda bilgi verildi.
Medeniyetin Burçları Derneği tarafından dernek binasında düzenlenen "yapay zeka" konulu etkinlikte konuşan dernek başkanı Ali Dursun
, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Uluslararası Öğrenciler Akademisi işbirliğiyle öğrencilere yönelik eğitimler verdiklerini bildirdi.
Çoğunluğu Erciyes
Üniversitesinde okuyan öğrencilerden 280 üyeleri bulunduğunu ifade eden Dursun, eğitim programlarının farklı konularla süreceğini kaydetti.
Yapay zeka konusunda bir sunum gerçekleştiren Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, öğrencilere yönelik seminerde, yapay zekanın çok geniş bir bilim sahası olduğunu ve yapay zeka alanının son yıllarda genişlediğini belirtti.
Yapay Arı Kolonisi alanında 2002 yılında arılarla ilgili çalışmaya başladığını anlatan Karaboğa, yürüttüğü çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Program yabanı öğrencilerle soru cevap bölümünün ardından sona erdi.
Afrika, Asya, Avrupa, Güncel
Kaynak: AA