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Yabancı öğretmenler Germencik'te

Erasmus programı kapsamında farklı ülkelerden gelen öğretmenler, Germencik'e geldi.

08.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:50 Yabancı öğretmenler Germencik'te
programı kapsamında farklı ülkelerden gelen öğretmenler, 'e geldi.
Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu tarafından yürütülen "You and Me Through Art To Better Future Erasmus + Programı" kapsamında Polonya, Portekiz ve Letonya'dan Türkiye'ye gelen öğretmenler, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'yi makamlarında ziyaret etti.
Gazetecilere açıklama yapan Işık, Avrupa ülkeleri öğrenci ve öğretmenleriyle karşılıklı ziyaretlerin önemli olduğunu söyledi.
Öndeş ise bu tür projelerini önemsediklerini belirterek yurt dışından gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kemal Çiftçi, Germencik, Erasmus, Güncel

Kaynak: AA

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