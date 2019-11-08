Haberler » Güncel » Yabancı öğretmenler Germencik'te - Haber

Yabancı öğretmenler Germencik'te

Erasmus programı kapsamında farklı ülkelerden gelen öğretmenler, Germencik'e geldi.

08.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:43
programı kapsamında farklı ülkelerden gelen öğretmenler, 'e geldi.
Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu tarafından yürütülen "You and Me Through Art To Better Future Erasmus + Programı" kapsamında Polonya, Portekiz ve Letonya'dan Türkiye'ye gelen öğretmenler, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'yi makamlarında ziyaret etti.
Gazetecilere açıklama yapan Işık, Avrupa ülkeleri öğrenci ve öğretmenleriyle karşılıklı ziyaretlerin önemli olduğunu söyledi.
Öndeş ise bu tür projelerini önemsediklerini belirterek yurt dışından gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.
Yabancı öğretmenler Germencik'te

Kemal Çiftçi, Germencik, Erasmus, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:10   Manisa'da tarihi eser operasyonunda 29 sikke ele geçirildi
19:10   Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
19:09   Antalya özel çocuklar, aksaray'a sessiz kalmadı
19:09   Kayseri işçilerin maaşı için bankadan çekilen parayı çalan 4 kişi tutuklandı
19:09   Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından fidan dikimi
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
17:26   Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
17:25   30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:59   Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
8.11.2019 19:10:48