Yabancı özel sermaye fonlarından "Türkiye'ye yatırıma devam" mesajı

200 milyar doların üzerinde yatırım kapasitesine sahip fon temsilcilerinin yüzde 71'i, İstanbul 'daki "Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Yatırım Fonları" konferansında yapılan ankette "Türkiye'de yatırımlara devam" dedi.

Globalturk Capital'den yapılan açıklamaya göre, "Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Yatırım Fonları" konferansı, geçen günlerde Globalturk Capital ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Konferansa katılan uluslararası özel sermaye fonu temsilcileri, Türk ekonomisinin olumlu yönde ilerlediğini vurgularken, 200 milyar doların üzerinde yatırım kapasitesine sahip fon temsilcilerinin yüzde 71'i, konferansta yapılan ankette, "Türkiye'de yatırımlara devam" dedi.

Globalturk Capital'in EMPEA ile ortak düzenlediği "Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları" 4. yıllık toplantısı raporu açıklandı. Rapora göre, özel sermaye fonları temsilcileri, daha çok bölgesel büyümeyi hedefleyen şirketlere yatırım yapmayı tercih edeceklerini belirtirken, yurt dışında satın almalar yoluyla büyüme hamlesine giren şirketlere olan ilgi artacak. İhracat yapan üretici firmalar, dijital dönüşümü sağlayanlar, teknolojiye önem verenler öne çıkacak.

Çevreye duyarlı, iklim değişikliğini önleyecek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği üzerine çalışan şirketlere ve üretimlerinde bunu ön planda tutanlara, sürekli inovasyon yapanlara, kadın-erkek eşitliğine, sosyal ve iyi yönetişim faktörlerine önem verenlere, finans, tarım, enerji, eğitimde teknoloji yatırımları yapanlara daha fazla yatırım gelecek.

"Enflasyon daha sağlıklı seviyelere iniyor, kur oynaklığı azalıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Globalturk Capital Kurucu Başkanı ve EMPEA Türkiye Temsilcisi Barış Öney, özel sermaye fonları yatırımları açısından Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı dönemin geride kalıyor olduğunu belirterek, özel sermaye fonları açısından yükselen pazarlarda son birkaç yıldır yetersiz performans görülüyorsa da bu eğilimin sonsuza dek sürmeyeceğini kaydetti.

Türkiye dahil yükselen pazarlarda büyük bir büyüme potansiyeli olduğuna işaret eden Öney, "Bu kapsamda Türkiye için en zor dönem geçmiş gibi görünüyor. Çoğu analist, 2020 yılında yüzde 2-3 büyüme bekliyor, hatta bu rakamların aşılması ihtimali de var. Enflasyon daha sağlıklı seviyelere iniyor, kur oynaklığı azalıyor. Bu da piyasasın direncini artırıyor." ifadelerini kullandı.



Öney, Türkiye'de özel sermaye fonlarının 25 yıllık güçlü bir geçmişi olduğunu aktararak, "Bu sektörde iyi bir insan kaynağı oluştu. Türkiye'deki şirket kalitesinin benzerlerine göre en iyisi olduğunu söylemek abartı olmaz. Bu iki faktör özel sermaye fonlarının Türkiye'ye olan ilgisinin devam edeceğini bize gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



"2020'de yatırımlarda önemli bir artış olabilir"

Barış Öney, Türk şirketlerinin pek çok açıdan rakiplerinden üstün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şirketlerimiz vizyonları, stratejileri, yurt dışına yatırım, güçlü ihracat, güçlü sanayi üssü yönleriyle rakiplerinden bir adım önde. Türkiye'nin nüfusu, yeri, büyüklüğü, uygun demografik verileri Avrupa ile karşılaştırıldığında, avantajı hemen görülüyor. Türkiye'nin çok sağlam temelleri var. Diğer yükselen pazarlara kıyasla Avrupa'ya yakınlığı, bölgesinde büyük bir üretim üssü olması, girişimci, yetişmiş insan kaynağı çok büyük avantaj. Yabancı fonlar bunun farkında ve çoğunluğu 2020 için iyimserdi. Türkiye'nin daha çok yapısal reform yapmasını ve bunun sürdürülebilir olmasını arzu ediyorlar. Ani ve yüksek kur artışları ve dalgalanmalarının yatırım iştahını olumsuz etkileyen faktörlerin başında geldiğine vurgu yapmakla beraber, Türkiye'nin çok daha güçlü bir ekonomiye ve büyümeye sahip olabileceğini düşündüklerini ve hükümetin de bu yolda çalışıyor olduğunu gözlemlediklerini ifade ettiler. Konferans sırasında yatırımcılar arasında yapılan ankette yatırımcıların yüzde 71'i yatırım yapmaya devam edeceğini ifade etti. Yüzde 24'ü ise kararsız kaldı. Türkiye'nin makro hikayesinde oluşacak iyileşmeler sayesinde, bu yüzde 24'ün ve bunun çok daha üzerinde yatırımcının da ilgisini çekebiliriz ve 2020'de yatırımlarda önemli bir artış olabilir."

"CEO'ların Türkiye'de yatırım iştahları sürüyor"

Globalturk Capital Kurucu Başkanı ve EMPEA Türkiye Temsilcisi Öney, toplantıda üst yöneticilerin (CEO) Türkiye algısının çok olumlu olduğunu aktararak, "Türkiye'de 25 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteriyorlar ve o günden beri büyüyorlar. Ayrıca, Türkiye dışında şubeler kurarak büyüyorlar. Türkiye'deki yaşam kalitesini şaşırtıcı şekilde iyi bulduklarını dile getirdiler. Hükümetin proje temelli teşvikler programının olumlu bir noktaya geldiğinden bahsettiler. En büyük avantajlarından birinin de yetenekli çalışan bulma konusu olduğuna değindiler. Gençlerin hem çalışkan hem de yeni şeyler öğrenmek için çok istekli olduklarını dile getirdiler. Devalüasyon ve kur dalgalanması gibi zorluklardan da söz edildi. Ancak buna rağmen CEO'ların Türkiye'de yatırım iştahları sürüyor ve özel sermaye fonlarına da 3-7 yıldan daha uzun bir yatırım ufku ile yatırım yapmaları tavsiye edildi." ifadelerini kullandı.