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Yabancı paraların 2019 değerlemelerine esas kurlar belirlendi

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

24.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:10Yabancı paraların 2019 değerlemelerine esas kurlar belirlendi
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.
Hazine ve Bakanlığının "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2019 yılı sonu itibarıyla bu tebliğle belirlenen kurlar uygulanacak.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınacak.
Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.
Vergi uygulamaları açısından bankaların 31 Aralık 2019 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu tebliğle belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurları esas alınacak.
Söz konusu kurlar şöyle:
DövizlerKur (TL)
1 ABD doları5,9402
1 Arjantin pesosu0,09939
1 Arnavutluk leki0,05461
1 Avustralya doları4,1433
1 Azerbaycan yeni manatı3,5046
1 BAE dirhemi1,6186
1 Bahama doları5,9456
1 Bahreyn dinarı15,7691
1 Bangladeş takası0,07003
1 Barbados doları2,9447
1 Bolivya boliviyanosu0,86105
1 Bosna Hersek markı3,3706
1 Botsvana pulası0,56067
1 Brezilya reali1,4698
1 Bulgar levası3,3813
1 Burundi frangı0,00316
1 Cezayir dinarı0,04987
1 Çek korunası0,26178
1 Çin yuanı0,84545
1 Danimarka kronu0,88896
1 Dominik pesosu0,11233
1 Endonezya rupisi0,00043
1 Etiyopya birri0,18609
1 Fas dirhemi0,61904
1 Filipin pesosu0,11711
1 Gana yeni dedisi1,0394
1 Guatemala quetzali0,77165
1 Guyana doları0,02842
1 Güney Afrika randı0,42242
1 Güney Kore wonu0,00514
1 Güney Sudan lirası0,03739
1 Gürcistan larisi2,0789
1 Haiti gourdesi0,06255
1 Hırvatistan kunası0,8934
1 Hindistan rupisi0,08332
1 Honduras lempirası0,24148
1 Hong Kong doları0,76356
1 Irak dinarı0,00498
1 İngiliz sterlini7,7765
100 İran riyali0,01406
1 İsveç kronu0,63431
1 İsviçre frangı6,0932
1 İzlanda kronu0,049
100 Japon yeni5,4291
1 Kanada doları4,5376
1 Katar riyali1,6223
1 Kazakistan tengesi0,01556
1 Kolombiya pesosu0,0018
1 Kosta Rika kolonu0,01042
1 Kuveyt dinarı19,4826
1 Laos kipi0,00067
1 Lesotho lotisi0,42247
1 Liberya doları0,03154
1 Libya dinarı4,2499
1 Lübnan lirası0,00393
1 Macar forinti0,02012
1 Makedonya dinarı0,10798
1 Malezya ringgiti1,4478
1 Meksika pesosu0,3156
1 Mısır lirası0,37026
1 Moldova leyi0,34567
1 Nepal rupisi0,0521
1 Nijerya nayrası0,01939
1 Nikaragua kordobası0,17624
1 Norveç kronu0,67252
1 Özbekistan somu0,00062
1 Pakistan rupisi0,03813
1 Panama balboası5,9456
1 Paraguay guaranisi0,00092
1 Peru yeni solu1,7938
1 Polonya zlotisi1,563
1 Rumen leyi1,3832
1 Rus rublesi0,09552
1 Sırp dinarı0,0566
1 Singapur doları4,4087
1 Somali şilini0,0521
1 Sri Lanka rupisi0,03272
1 Sudan lirası0,13179
1 Suriye lirası0,01362
1 Suudi Arabistan riyali1,5834
1 Şili pesosu0,00797
1 Tayland bahtı0,19875
1 Tunus dinarı2,1391
1 Türkmenistan manatı1,7012
1 Ukrayna hryvnası0,25087
1 Umman riyali15,443
1 Uruguay pesosu0,16063
1 Ürdün dinarı8,3828
1 Venezuela Bolivarı fuertesi0,00002
1 Yemen riyali0,02385
1 Yeni Belarus rublesi2,8261
1 Yeni İsrail şekeli1,7163
1 Yeni Tayvan doları0,19784
1 Yeni Zelanda doları3,9963
1 Zambiya kvaçası0,42242
1 avro6,6506
EfektiflerKur (TL)
1 ABD doları5,936
1 Avustralya doları4,1243
1 Danimarka kronu0,88833
1 avro6,6459
1 İngiliz sterlini7,7711
1 İsveç kronu0,63387
1 İsviçre frangı6,0841
100 Japon yeni5,409
1 Kanada doları4,5208
1 Kuveyt dinarı19,1904
1 Norveç kronu0,67205
1 Suudi Arabistan riyali1,5715

Maliye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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