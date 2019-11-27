Haberler » 3. Sayfa » Yabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi - Haber

Yabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi

Yabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildiTRABZON - Trabzon'da polis ekipleri tarafından durdurulan aracın yakıt deposunda ve bir ikamette yapılan aramada toplam 341 kg gümrük kaçağı bal ele geçirildi.

27.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:51
Yabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi
TRABZON - 'da polis ekipleri tarafından durdurulan aracın yakıt deposunda ve bir ikamette yapılan aramada toplam 341 kg gümrük kaçağı bal ele geçirildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Of ilçesinde durumundan şüphelenen yabancı plakalı iki aracı durdurdu. Ekipler tarafından araçlarda yapılan aramada bir aracın yakıt deposunun içerisinde özel olarak tasarlanmış bir bölme tespit edildi. Bu bölme içerisine saklanmış halde 149 kg gümrük kaçağı bal ele geçirildi. Yapılan aramada iki araçta bulunan O.D., D.A., T.P. ve C.Y. isimli 4 şahıs gözaltına alınırken, C.Y. isimli şahsın evinde yapılan aramada 192 kg gümrük kaçağı bal ele geçirildi. Toplamda 341 kg bal gümrük kaçağı bal ele geçilirken, şüpheliler hakkında işlemlerin başladığı öğrenildi.
Yabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi

Trabzon, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:36 Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı
16:31 Drone tespit etti, polis ceza kesti
16:30 Kırmızı ışıktan geçerken yaralanıp 235 TL ceza yedi..Kadının metrelerce savrulduğu kaza anı kamerada
16:30 Kar ve tipide mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
16:25 Doktor dehşeti yaşamıştı, o anları anlattı
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
09:26 Yargıtay'dan emsal karar: İşten kendi isteğiyle ayrılan kadına nafaka yok
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
27.11.2019 16:45:21