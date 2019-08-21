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Yabancı plakalı otomobil ile TIR ile çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yabancı plakalı otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

21.08.2019 17:44 Yabancı plakalı otomobil ile TIR ile çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yabancı plakalı otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Eskipazar istikametine seyir halinde olan Rahmi Göksu(46) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Bilal C. idaresindeki 78 BS 770 plakalı TIR'ın Organize Sanayi Kavşağından dönüş yaptığı sırada çarpıştı. Kazada Bilal C.(30), Rahmi G.(46), Büşra G.(13), Talha G.(9), Cansu Tuğba G.(15), Bersu G.(8), Fatoş G.(41) ve Halime Ş.(73) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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