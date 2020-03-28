Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini,gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerekmeksizin 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzattıklarını açıkladı.

28.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:50
Yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresi uzatıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye 'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini,gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerekmeksizin 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzattıklarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini,gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerekmeksizin 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzattık. Bu süreçte firmaların gümrük mevzuatından kaynaklı bazı süre yükümlülüklerine uymakta karşılaşabileceği sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak da gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda, geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonunu,yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30 Haziran 2020 tarihi olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yabancı plakalı taşıtların yurtta kalma süresi uzatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haberler
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
ABD ve İngiltere’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Haberler
ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:44: Antalya'da vatandaş park yasağına rağmen polisi bıktırdı - Haber 17:44: Düzce'de 4 okul tarafından siper maske üretimi yapılıyor - Haber 17:44: Antalya'da yağma şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haber 17:44: Şeffaf branda ile koronavirüs önlemi - Haber 17:44: Diyarbakır'da semt pazarları denetlendi - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber