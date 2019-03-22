Yabancı Şirketler İçin Türkiye İyi Bir Pazar"

Kaynak: AA

AYŞE YILDIZ - Mapei Türkiye Genel Müdürü Selman Tarmur, "Nüfus artıyor, şehirler ve inşaat sektörü büyüyor. Yabancı şirketler için Türkiye iyi bir pazar, güvenli bir liman. Büyük ve tüketen bir pazar." dedi.Bir program için Antalya'ya gelen Tarmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapı endüstrisinde 5 kıtada 35 ülkede yapıştırıcı ve tamamlayıcı ürünler ürettiklerini söyledi.Türkiye, Avrupa'nın en büyüklerindenTarmur, 82 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin Avrupa'daki sayılı büyük ülkelerden biri olduğunu ve önemli bir genç nüfus bulunduğunu vurguladı.Genç nüfusun tüketim istediğini dile getiren Tarmur, "Nüfus artıyor, şehirler ve inşaat sektörü büyüyor. Yabancı şirketler için Türkiye iyi bir pazar, güvenli bir liman. Büyük ve tüketen bir pazar. Mapei de böyle düşünüyor. 6 sene önce Türkiye'ye geldi, yatırım yaptı. Ankara Polatlı'da fabrikamız, Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de ofislerimiz var. Ciddi bir bayileşmemiz var tüm Türkiye genelinde." diye konuştu."Türkiye'de yeni bir yatırım yapacağız"Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceklerine değinen Tarmur, Polatlı'daki yatırımı büyüttüklerini söyleyerek, "Yeni bir yatırım için de merkezimiz İtalya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bir yatırım daha yaparak Türkiye'deki aktivitemizi, faaliyetimizi bugüne kadar yaptığımızdan daha iyisini yaparak, büyüteceğiz." ifadesini kullandı.Tarmur, Türkiye'de üretim kapasitesi olarak yıllık 50 bin ton toz, 5 bin ton sıvı yapı kimyasalı üretimi olduğunu vurguladı.Geçen sene çimento üreticilerine dönük, çimento katkı hattı kurduklarını belirten Tarmur, yıllık 3 bin tonluk kapasitelerinin olduğunu dile getirdi.Türkiye'de üretip, komşu ülkelere ihracat yaptıklarına işaret eden Tarmur, şunları kaydetti:"Çünkü yapı kimyasalı özellikle toz ürünleri dikkate alırsak nakliyesi oldukça yüklü tutuyor. Böyle olduğu için çok uzak coğrafyaya yapı kimyasalı tozlarını ihraç etmek kolay olmuyor, ciddi maliyetler gerektiriyor. Buna rağmen komşu ülkeler Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Lübnan gibi ülkelere ihraç ediyoruz."Katar'a da ihracatlarının olduğunu belirten Tarmur, "Özellikle bu yıl Katar'a Türkiye üzerinden daha fazla ihracat yapmayı planlıyoruz. Orada ciddi bir inşaat işi var. Bu bölgelerde iyi müşterilerimiz var. Bu bölgelerde özellikle 2019'da Katar'a, Türkiye üzerinden daha fazla ihracat yapmayı planlıyoruz. Orada ciddi bir inşaat işi var. Katar ile iyi ilişkilerimiz de var. O bölgeye daha fazla ihracatımız olacak. Türkiye'de ürettiğimiz ürünleri farklı ülkelere ihraç ediyoruz." diye konuştu.