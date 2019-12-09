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Yabancı terörist savaşçılardan 71'i ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığınca 11 Kasım'dan bu yana 71 yabancı terörist savaşçı (YTS) ülkelerine gönderildi.

09.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:44Yabancı terörist savaşçılardan 71'i ülkelerine gönderildi
İçişleri Bakanlığınca 11 Kasım'dan bu yana 71 yabancı terörist savaşçı (YTS) ülkelerine gönderildi.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, YTS'lerin ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor.
Bu kapsamda, 11 Kasım-9 tarihlerinde 18 Alman, 11 Fransız, 2 Belçika, 2 Hollanda, bir Danimarka, bir Avustralya, bir İngiliz, bir ABD, bir İrlanda ile diğer uyruklardan 71 YTS, Türkiye'den sınır dışı edildi.
Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatlarda sona yaklaşıldığı ve ilgili ülkelerle temas kurulduğu öğrenildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, farklı tarihlerde yaptığı açıklamalarda, "Ne olursa olsun DEAŞ'lıları geri göndereceğiz. Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz." açıklamalarıyla YTS'lerin ülkelerine gönderilmesi konusunda kararlılığını göstermişti.

Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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