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Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine gönderilmesi

Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye'den deport (sınır dışı) edilmesinin ardından, Danimarkalı bir kişi de ülkesine gönderildi.

11.11.2019 18:33 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:33Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine gönderilmesi
'deki Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye'den deport (sınır dışı) edilmesinin ardından, Danimarkalı bir kişi de ülkesine gönderildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandı.
Sınır dışı işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı bu sabah saatlerinde ülkesine gönderilirken öğlen saatlerinde de Danimarka uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi sınır dışı edildi.
Ülkesine yollanmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan Kopenhag'a gidecek uçağa ambulansla getirilen şahıs, polisin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde tekerlekli sandalyeyla uçağa bindirildi.
Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan YTS'lerin vatandaşı oldukları ülkelere yollanmalarına devam edileceği öğrenildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, AA muhabirine, " saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan ABD'li bir YTS'nin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye'den deport edilmesi işlemi gerçekleştirildi. Yine Geri Gönderme Merkezinde bulunan Alman uyruklu bir YTS için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları sağlanacak. Ayrıca geri gönderme merkezlerinde bulunan Alman uyruklu 7 YTS'nin seyahat programları yapılmış olup, 14 Kasım'da sınır dışı edilecek." açıklamasını yapmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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