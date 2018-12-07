Yabancı Turistler Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

BALIKESİR/ Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesine gelen yabancı turistler, Anadolu Ajansı
'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Midilli Adası
'ndan gelen Yunan Maria Lazari ve Danimarkalı gazeteci Hjordıs Kıasa Zachariassen, günübirlik ziyarette bulundukları Ayvalık'ta, yurt içinde ve dışında AA muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar arasından haber, yaşam ve spor kategorilerinden birer fotoğrafa oy verdi.
AA'nın Türkiye
ile ilgili haberleri medya kuruluşlarına servis ederken çektiği fotoğrafları beğendiğini dile getiren Maria Lazari, 2018 yılına ait fotoğrafların son derece çarpıcı olduğunu söyledi.
Oylar Filistin
direnişinde çekilen fotoğraflara
Oylama sırasında en çok Filistin ile ilgili fotoğraflara ilgi gösteren ikiliden Lazari ile oylarından birini, AA muhabiri Mustafa Hassona'nın çektiği, Filistinlilerin Gazze
ablukasının kaldırılması için yaptığı direnişin sembollerinden olan Filistinli genç Aid Ebu Amr'ın bulunduğu fotoğraftan yana kullandı.
Danimarka'daki radyo kanallarında program da yapan gazeteci Hjordıs Kıasa Zachariassen ise AA muhabiri Ali Jadallah'ın çektiği, Gazze'deki eylemde Filistinli engelli bir direnişçinin tekerlekli sandalyesinde sapanla taş fırlatmasını gösteren "Direnişe 'engel' yok" isimli fotoğrafa oy verdi. Bursa
'da İskender
Efendi'nin 4. kuşak torunu oylamaya katıldı
Bursa'nın yaklaşık 1,5 asırlık tarihi İskender kebap işletmesi İskender Efendi'nin 4. kuşak torunu olan Oğuzhan İskenderoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.
Botanik Park'taki İskender Efendi Konağı'nda oylamaya katılan İskenderoğlu, fotoğrafların birçoğunu oylamadan önce de gördüğünü söyledi.
İskenderoğlu, fotoğraflara yurt dışındaki gazetelerde de rastladığını belirterek, "Fotoğraflar genel anlamda çok güzeller. İnsanların hafızası fotoğraflar oluyor çünkü bir fotoğraf bin kelimeye eşittir. Fotoğraf bir makalenin ya da yazının anlatamadığı şeyleri anlatabiliyor. O anlamda bazı fotoğraflar o görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Oylama yaparken seçim yapmakta zorlandım çünkü hepsi birbirinden güzel." diye konuştu.
İskenderoğlu, Haber kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın İstanbul
'da çektiği "Kaşıkçı cinayeti" adlı fotoğrafa, Yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın Bursa'da çektiği "Metal Boğa" isimli fotoğrafa, Spor kategorisinde de Elif Öztürk'ün Edirne
Tarihi Kırkpınar
Güreşlerinde çektiği "Pehlivanlar" isimli fotoğrafa oy verdi.
07 Aralık 2018 Cuma 12:09