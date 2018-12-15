Yabancı Turistler Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya
bölgesini ziyaret eden yabancı turistler, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gezinti yapan Filipinli turist Jay Atesora ve arkadaşı Cholo Baguyot ile Rus turist Daria Zhigulskaya, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Atesora ve Baguyot, fotoğrafları inceledikten sonra, haber kategorisinde, Mustafa Hassano'ya ait " Gazze
'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Tarihin içinde yüzme keyfi", spor kategorisinde ise Ahmet Dumanlı'nın "3 Adım" başlıklı fotoğraflarına oy kullandı.
Zhigulskaya ise fotoğrafların hepsini çok beğendiğini ancak sadece "haber" kategorisindeki kendisini derinden etkileyen Elif Öztürk'e ait "Kahraman itfaiyeci" fotoğrafına oy vermek istediğini söyledi.
Daria Zhigulskaya, "İtfaiyecinin kucağında bir çocukla yer alan fotoğraf beni derinden etkiledi. Geleceğe dair ümit ve yaşam umudu veren bir anlamı var. Özellikle bu fotoğrafı çok beğendiğimi ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.
Atesero ise fotoğrafların hepsinin de birbirinden kaliteli ve etkileyici olduğunu, yaşam kategorisindeki, "Tarihin içinde yüzme keyfi" adlı fotoğrafın kendisini adeta tarihi bir yolculuğa davet ettiğini düşündüğünü, en çok da bu fotoğrafı beğendiğini ifade etti.
Baguyot da fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını, tamamının profesyonellere ait olduğunu ilk gördüğünde anladığını dile getirerek, "Fotoğrafları arkadaşımla birlikte seçtik ama tüm bu fotoğraflar arasından birkaçını seçmek gerçekten de çok zor. Açıları, renkleri hepsinin çok güzel." dedi.
Anadolu Ajansı,Kapadokya
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:48