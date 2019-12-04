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Yabancı turistler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret eden yabancı turistler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:00Yabancı turistler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
'nin önemli turizm merkezlerinden bölgesini ziyaret eden yabancı turistler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Paşabağı mevkisinde doğal kaya oluşumları arasında arkadaşlarıyla gezinti yapan İtalyan turist Claudia Ramos, kategorisinde Tibta Pangin'in "Sinabung Yanardağı'nda patlama", yaşamda Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Oylamaya sunulan tüm fotoğrafların ilgi çekici olduğunu belirten Ramos, "İncelediğim tüm fotoğraflar anlam yüklü. Mağaralara karşı ayrı bir ilgim var. Kapadokya'ya da yer altı şehirlerini gezmek için geldim. Bu nedenle 'Şahika Ercümen'den dünya rekoru' adlı fotoğrafa özellikle oy verdim." dedi.
Brezilyalı turist Davide Mella da haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy kullandı.
Çalıştığı kurumda sinema efektleri üzerine çalışmalar yaptığını anlatan Mella, "Binanın yıkılma anını gösteren fotoğraf çok enerji doluydu. Daha önce bir binanın yıkılış anını gösteren bu kadar net fotoğrafla karşılaşmamıştım. Bu nedenle favori fotoğrafım olarak onu belirledim." diye konuştu.

Davide Mella'nın babası Silvano Mella da haberde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", sporda ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" karelerine oy verdi.

Kapadokya, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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