Haberler » Güncel » Yabancı turistler Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda karanfillerle karşılandı - Haber

Yabancı turistler Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda karanfillerle karşılandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine Yunanistan'dan gelen turistler, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla karanfillerle karşılandı.

26.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:58Yabancı turistler Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda karanfillerle karşılandı
'in ilçesine 'dan gelen turistler, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla karanfillerle karşılandı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen turistler, Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında, Ayvalık Gümrük Müdürü Mesut Koç ve kapıda görevli gümrük muhafaza personeli tarafından karşılandı. Koç, turistlere karanfil verip, lokum ikramında bulundu.
Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda da tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Ayvalık Gümrük Müdürü Koç, burada yaptığı konuşmada, Dünya Gümrük Günü'nün yer yıl farklı temalarla kutlandığını söyledi.
Ayvalık Gümrük Müdürlüğünün, Altınoluk'tan Altınova beldesine kadar görev ve sorumluluk alanına sahip olduğunu anımsatan Koçu, "Geçen yıl Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na 79 bin 463 yolcu geldi. Bir önceki yıla göre yolcu sayısında yüzde 9 artış oldu." diye konuştu.

Dünya Gümrük Günü, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38  Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
16:36  Edirne'de kamyonette 21 piton ele geçirildi
16:35  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı (2) -...
16:35  Galatasaray'dan yalanlama
16:29  Serik'ten Elazığ'a bere desteği
26.01.2020 16:43:23