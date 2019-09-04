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Yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi adliyede

Yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi adliyedeKARABÜK - Karabük'te, DEAŞ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

04.09.2019 22:05
Yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi adliyede
KARABÜK - Karabük'te, DEAŞ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda örgüt ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle A.S.A.A isimli yabancı uyruklu gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi adliyede

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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