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Yabancı uyruklu genç kızın tarlada doğurduğu bebek hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu ve 18 yaşından küçük hamile kız, bebeğini tarlada doğurdu. Olay yerine giden sağlık görevlileri, bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay sonrası Suriyeli genç kızın birlikte yaşadığı kişi istismar suçundan gözaltına alındı.

03.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:48

MUĞLA'nın ilçesinde Suriyeli 17 yaşındaki İ.E.E.'nin hastaneye 100 metre kala sancıları artınca yol kenarındaki tarlada doğurduğu kız bebek yaşamını yitirdi. 8 aylık bebeğin cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken İ.E.E.'nin birlikte yaşadığı Suriye uyruklu 23 yaşındaki Ç.İ. 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan gözaltına alındı.

SANCILARI ARTTI

Edinilen bilgiye göre, Mahallesi'nde 17 yaşındaki yabancı uyruklu hamile İ.E.E., sabah saatlerinde evde sancılanınca birlikte yaşadığı yabancı uyruklu Ç.İ.'den (23) yardım istedi. C.İ. de kendisini otomobille ilçedeki özel bir hastaneye götürmek üzere yola çıktı.

HASTANE YOLUNDA TARLADA DOĞURDU

Yolda sancısı artan genç kadın hastaneye yaklaşık 100 metre kala araçtan inerek tarlanın içerisinde doğum yaptı. Tarlada gerçekleşen doğum olayı üzerine Ç.İ. hastaneye giderek görevlilerinden yardım istedi.

BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 aylık dünyaya geldiği belirtilen kız bebeğin yaşamadığını görünce durumu polise bildirdi. Bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.. İ.E.E.'nin birlikte yaşadığı Ç.İ. ise 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan polis tarafından gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu genç kızın tarlada doğurduğu bebek hayatını kaybetti

Karaçulha, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (8)
HERŞEYİMİZ BOZUK:Bişey olmaz akşama akşama kalmaz serbest bırakırlar fuhuş serbest, namusuyla evlenseydi işte o zaman hayatı hapiste geçerdi.
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ABDULLAH:Ne başımıza geldiyse bu suriyeden geldi şu suriyelileri normal hayata ne isimlerini nede ülkelerini görmek duymak istemiyorum
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ARİF:Ulan suriyeli sen o küçük melek daha sen o çocuğa bu pisliği nasıl yaparsın burdan herkesten özür diliyorum ama bu yaratığı asın gitsin yazık ya bunlar nasıl insanlar bizim askerler bu pislikler yüzünden şehit oluyor hepisini cepheye sürün beslemeyin bunlara yardım edeceğinize elazığda malatyaya yardım edin kendi halkımıza yardım edelim
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TRAKYALI:ARAP KÜLTÜRÜNDEN KURTULALIM, MEDENİYET BU DEĞİL.
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13 8
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VATANDAŞ:adamlar dogurmaya gelmişler yaşlısı genci alayı doguruyor
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AYŞE YILMAZ:Aynen başka bir ülkedesin para yok yemek yok vatan yok habire dogruyirlar
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4 1
HALK:bunlar onikisinde başlıyor, altmış oluncaya kadar doğuruyorlar
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14 4
DOKTOR ALPER KUNTEPER:fareler gibi dokuz ayda bir VIRTLIYORLAR
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11 6
3. Sayfa

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