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Yabancı uyruklu genci öldüren kadın tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde yabancı uyruklu genci bıçakla öldürdüğü belirtilen kadın gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13.11.2019 19:37 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:41Yabancı uyruklu genci öldüren kadın tutuklandı
'in ilçesinde yabancı uyruklu genci bıçakla öldürdüğü belirtilen kadın gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mardin merkez Artuklu ilçesi Yeniyol Mahallesi'nde boğazı kesilerek öldürülmüş halde sokak ortasında bulunan 35 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmet Şeyho'nun katilinin yakalanmasına yönelik Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticesinde cinayet zanlısının adresi belirlendi. Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen kadın yakalandı. Operasyon kapsamında ekiplerce adreste yapılan aramalarda suçta kullanıldığı tespit edilen kanlı bıçak da ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, hakkında hazırlanan tahkikat evraklarla çıkarıldığı adli makamlarca "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, boğazı kesilerek öldürülen Şeyho'nun cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kızıltepe'deki yakınları tarafından teslim alınarak ilçeye bağlı Eskin Mahallesi'nde toprağa verildi. - MARDİN

Artuklu, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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