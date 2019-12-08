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Yabancı uyruklu iki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Denizli'de birlikte yaşadığı yabancı uyruklu iki arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:14Yabancı uyruklu iki arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
'de birlikte yaşadığı yabancı uyruklu iki arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz gün ilçesi Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. D.N. (24) ev arkadaşları uyruklu Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei (26) öldürüp ardından polise giderek teslim oldu. Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Afganistan uyruklu D.N. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı D.N, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

D.N. (24) verdiği ifadesinde, iki arkadaşının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, ardından uyumalarını beklediğini, uyuduktan sonra iki kişiyi boğazlarından bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine muayenesi yapılan D.N.'nin vücudunda herhangi bir cinsel saldırı izine rastlanmadığı öğrenildi. - DENİZLİ

Afganistan, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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