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Yabancı uyruklu kadın silahla vurularak yaralandı

Yabancı uyruklu kadın silahla vurularak yaralandı Şanlıurfa'da bir şahıs yabancı uyruklu bir kadını meydanda silahla vurarak yaraladı.

02.04.2020 00:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:55
Yabancı uyruklu kadın silahla vurularak yaralandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da bir şahıs yabancı uyruklu bir kadını meydanda silahla vurarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Abdurrahman E. isimli şahıs, Rabia Meydanında Ruba S. İsimli yabancı uyruklu kadını silahla vurarak yaraladı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alırken yaralı kadın ise olayın yaşandığı meydanın hemen yanındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kadının zanlının dini nikahlı eşi olduğu iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yabancı uyruklu kadın silahla vurularak yaralandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

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Yabancı uyruklu kadın silahla vurularak yaralandı
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