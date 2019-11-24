Haberler » Güncel » Yabancı uyruklu kadın, uyuyan kocasını baltayla öldürdü - Haber

Yabancı uyruklu kadın, uyuyan kocasını baltayla öldürdü

İstanbul Zeytinburnu'nda kocasıyla tartışan kadın uyuduktan sonra sabah saatlerinde uyuyan kocasını baltayla öldürdü. Kadın gözaltına alınırken evdeki 2 çocuk koruma altına alındı.

24.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:58

'nda, yabancı uyruklu kadın, kocası uyuduğu sırada evdeki baltayla öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına alırken, iki çocuğu karakola götürerek koruma altına aldı.

UYKUDAN UYANDI BALTAYLA SALDIRDI

Olay, saat 05.30 sularında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 5 katıl binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hasan ve F. Ö, bir süre önce tartıştı. Daha sonra Hasan Ö. uyudu. Sabah saatlerinde kadın, evdeki baltayı alarak uyuyan kocasına baltayla vurmaya başladı.

5-6 tane balta darbesinin ardından koca kanlar içinde kaldı. Kocası kanlar içinde kalan kadın daha sonra aşağıdaki komşusuna inerek polis vermesini söyledi. Olay yerine gelen polis, ekipleri Hasan Ö'nün kanlar içinde yattığını gördü. ekipleri kadını gözaltına alırken, evde uyuyan biri kız iki çocuğu koruma altına aldı.

Yabancı uyruklu kadın, uyuyan kocasını baltayla öldürdü

Zeytinburnu, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
HADİS VE AYETLER YOL GÖSTERİCİLERİMİZDİR:AYET-İ KERİME. . . . . . . . . . - ADEM PEYGAMBERİN OĞLU KABİL, KARDEŞİ HABİL E SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEDİĞİ ZAMAN, HABİL , SEN BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN ELİNİ UZATSAN DA , BEN SENİ ÖLDÜRMEK İÇİN ELİMİ UZATMAM, BEN ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH TAN KORKARIM. . . . . . - MAİDE 27-28. . . . . KATİLLER VE KAFİRLER BU AYETİ İYİ OKUSUNLAR CİNAYET EN BÜYÜK KUL HAKKIDIR. . . . CİNAYET SUÇLARINA İDAM CEZASI İSTİYORUM. . . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ERKEK ANNESİ:Bazı koca sıfatı olupta içeriği olmayan adamlar bunu hakediyor. Sen iç gel eve eşini döv darp et o kadın seni satırla bile doğrasa haklı
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ANTİ YABANCI:bunları göndereceğiz diyenlerin yalancı olduklarını kesin olarak biliyoruz ama zannedersem birbirlerini öldüre öldüre bitecekler
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
10:39 Caretta caretta yuvaları eğlence uğruna tahrip ediliyor
10:38 İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ BÜYÜKADA'DAN AYRILMA ANI
10:34 'Yıldızlar altında Anadolu' fotoğrafları büyülüyor
10:33 (Özel) Okul harçlıkları arılardan
10:33 Milli Eğitim Bakanı Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:56 İstanbullular dikkat! Meteoroloji 2 bölgeyi saat verip uyardı
09:47 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasını yazan Rahmi Turan'dan itiraf: Kendimi affetmiyorum
09:40 Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
24.11.2019 10:41:26