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Yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pasaportuna el koydukları yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:59Yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı
KOCAELİ (İHA) – 'nin ilçesinde pasaportuna el koydukları yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün 01.50 sıralarında İzmit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Mahallesi'nden polis ekiplerini arayan yabancı uyruklu bir bayan, pasaportuna el koyan şahısların zorla kendisine fuhuş yaptırdığını söyledi. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların İzmit ve Dilovası'nda olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda C. T.(31) ve C.Y.(34) adlı iki şahıs gözaltına alındı.

Fuhşa zorlanan kadın işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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