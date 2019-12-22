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Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çift tutuklandı

Bursa'da masaj salonlarında yapılan denetimlerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen evli çift tutuklanırken, 3 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edileceği bildirildi.

22.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:17 Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çift tutuklandı
Bursa'da masaj salonlarında yapılan denetimlerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen evli çift tutuklanırken, 3 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edileceği bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde bulunan masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 58 masaj salonunu denetleyen ekipler, Nilüfer ilçesinde ruhsatsız bir masaj salonunda yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran evli çift H.E. ve H.E.'yi fuhuşa teşvik ve aracılık yapmak suçundan gözaltına aldı. Çift sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 3 yabancı uyruklu kadının da sınır dışı edilmesi için işlemlere başladı.

Denetimlerde ayrıca Osmangazi'de bir masaj salonuna fuhuşa teşvik ve aracıklıktan işlem yapılırken, Nilüfer'de 3, Osmangazi'de 1 olmak üzere toplam 4 şüpheliye ikametlerini fuhuş amaçlı kullanmaları nedeniyle idari işlem cezası uygulayarak, ikametleri mühürlendi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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