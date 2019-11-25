Haberler » 3. Sayfa » Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırılan eve operasyon: 1 gözaltı - Haber

Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırılan eve operasyon: 1 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı kadınlara internet üzerinden ilan vererek fuhuş yaptıran şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

25.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:53Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırılan eve operasyon: 1 gözaltı
'nin ilçesinde yabancı kadınlara internet üzerinden ilan vererek fuhuş yaptıran şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen evi takibe aldı. Evden çıkan şahıslar, verdikleri ifadede B.Ç.'nin (50) internet üzerinden verdikleri ilanı gördüklerini ve içeride yabancı kadınlarla fuhuş yaptıklarını söyledi.

Polis ekipleri daha sonra operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda B.Ç. isimli şahıs ile çok sayıda yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen yabancı uyruklu kadınlar yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ç. ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:47 Eşi tarafından 14 yarinden bıçaklanarak öldürülen Gülseren Yılmaz mezarı başında anıldı
17:43 Sarıyer'de tankerin altında ölen adamın son paylaşımı ortaya çıktı
17:41 Nevşehir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
17:40 Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, bekçiler tarafından yakalandı
17:38 Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
09:41 Alkollü müşteri barda dehşet saçtı: 2 garson bıçaklandı
25.11.2019 17:47:41