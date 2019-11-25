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Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırılan eve operasyon: 1 gözaltı

Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırılan eve operasyon: 1 gözaltı Gözaltına alınan şahısın fuhuş için internet üzerinden ilan verdiği ortaya çıktı Evde fuhuş yapan yabancı kadınlar sınır dışı edildiKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı kadınlara internet üzerinden ilan vererek...

25.11.2019 20:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:28
Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırılan eve operasyon: 1 gözaltı
Gözaltına alınan şahısın fuhuş için internet üzerinden ilan verdiği ortaya çıktı
Evde fuhuş yapan yabancı kadınlar sınır dışı edildi
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı kadınlara internet üzerinden ilan vererek fuhuş yaptıran şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen evi takibe aldı. Evden çıkan şahıslar, verdikleri ifadede B.Ç.'nin internet üzerinden verdikleri ilanı gördüklerini ve içeride yabancı kadınlarla fuhuş yaptıklarını söyledi.
Polis ekipleri daha sonra operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda B.Ç. isimli şahıs ile çok sayıda yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen yabancı uyruklu kadınlar yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ç. ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırılan eve operasyon: 1 gözaltı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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