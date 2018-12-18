Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Tercihi; Ücretsiz Spor Okulları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ücretsiz Spor Okulları, çocuklara farklı branşlarda spor eğitimi vermeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun talimatıyla ve sporun tabana yayılması hedefiyle 6 yıl önce hayata geçirilen Ücretsiz Spor Okulları, ilk ve ortaokul öğrencilerinin spor kültürüyle yetişmesine olanak sağlıyor. 12 ilçede 11 farklı ülke vatandaşı olmak üzere toplamda 555 yabancı uyruklu öğrenci, Ücretsiz Spor Okulları'nın çalışmalarına doğrudan katılım gösteriyor.

10 AYRI BRANŞTA EĞİTİM

Çocukların spor kültürü ile büyümesine olanak sağlayan Ücretsiz Spor Okulları, 12 ilçede 103 tesiste hizmet veriyor. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin katılabileceği Ücretsiz Spor Okulları, bu yıl da satranç, masa tenisi, basketbol, cimnastik, atletizm, voleybol, badminton, izcilik, yüzme ve güreş olmak üzere 10 ayrı branşta eğitim veriyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Açıldığı günden bu yana 107 bin 790 öğrencinin yararlandığı Ücretsiz Spor Okulları'nda kayıtlar devam ediyor. 2018-2019 Ücretsiz Spor Okulları, kış döneminde 158 spor eğitmeni ve 28.080 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

555 YABANCI ÖĞRENCİ

12 ilçede Afganistan, Azerbaycan, Filistin, Irak, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan'dan 11 farklı ülke vatandaşı olmak üzere toplamda 555 yabancı uyruklu öğrenci, Ücretsiz Spor Okulları çalışmalarına doğrudan katılım gösteriyor.

Kaynak: Bültenler