Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yabancı uyruklu şahıs 2 bin adet yeşil reçeteli ilaçla yakalandı

Bursa narkotik polisi, yabancı uyruklu şahsı üzerinde 2 bin 270 adet yeşil reçeteli hap ile yakaladı.

18.07.2019 13:02 Yabancı uyruklu şahıs 2 bin adet yeşil reçeteli ilaçla yakalandı
Bursa narkotik polisi, yabancı uyruklu şahsı üzerinde 2 bin 270 adet yeşil reçeteli hap ile yakaladı.

Bursa'da yabancı uyruklu H.H'nin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine narkotik polisi harekete geçti. Ekipler şüpheliyi uzun süre takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.H. gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve iş yerinde arama yapan ekipler 2 bin 270 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

İlaçlara el koyan ekipler şüpheliyi ilk işlemleri için emniyete götürdü. İşlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:28   Büyükçekmece E-5'te yoldaki su sızıntısı ve kabarmaların nedeni belli oldu
17:27   Kurtardığı mültecileri İtalya'ya getiren kaptan 4 saat sorgulandı
17:26   Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
17:25   Eski öğrencisini taciz eden öğretmen 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17:22   17 kişilik minibüse 67 kişi bindirilmiş
17:17   Üsküdar'da taş yüklü hafriyat kamyonu yola devrildi
17:09   Fatih'te otomobillere dadanan hırsızlara operasyon