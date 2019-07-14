14.07.2019 16:29
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Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucu maddeyle yakalandı

Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucu maddeyle yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen üç yabancı uyruklu, üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen üç yabancı uyruklu, üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'ın Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Gevaş-Tatvan karayolu üzerindeki Balaban yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Arama sırasında otobüste seyahat eden ve yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıstan 2'sinin çantalarında gizlenmiş ve çeşitli baharatlarla kokusu saklanmaya çalışılmış vaziyette toplamda bin 501 gram afyon sakızı ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi. - VAN
Kaynak: İHA
Jandarma, Van, 3. Sayfa

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