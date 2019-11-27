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Yabancı uyruklu şahsın arabasında gümrük kaçağı altınlar ele geçirildi

Antalya'da içerisinde yabancı uyruklu bir şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 168 parça ziynet eşyası ele geçirildi.

27.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:40Yabancı uyruklu şahsın arabasında gümrük kaçağı altınlar ele geçirildi
'da içerisinde yabancı uyruklu bir şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 168 parça ziynet eşyası ele geçirildi.

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta bulunan yabancı uyruklu M.S. isimli şahıstan gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 65 parça altın yüzük, 81 çift altın küpe, 21 adet altın kolye ucu, bir adet altın isimlik olmak üzere toplamda 168 parça daralı ağırlığı 598,01 gram olan altın ziynet eşyası ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli M.S. isimli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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