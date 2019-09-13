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Yabancı uyruklu şahsın aracında narkotik haplar ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda narkotik ve psikotrop haplar ele geçirildi.

13.09.2019 15:54Yabancı uyruklu şahsın aracında narkotik haplar ele geçirildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda narkotik ve psikotrop haplar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde yapılan yol kontrolünde A.İ., isimli yabancı uyruklu şahsın kullandığı otomobil durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalar kapsamında 35 adet narkotik ve psikotrop haplar ele geçirildi. Haplara el konulurken yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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