Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kamerada - Haberler

Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kamerada

Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kamerada Sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu oluşan kazalar yürekleri ağza getirdi Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Ocak ayında yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüsün, tıra arkadan çarpması Kent Güvenliği Yönetim...

25.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:49
Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kamerada
Sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu oluşan kazalar yürekleri ağza getirdi
SAKARYA - Sakarya 'nın Arifiye ilçesinde Ocak ayında yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüsün, tıra arkadan çarpması Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kamerasına yansıdı.
Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde yaşanan trafik kazaları yansıdı. Ocak ayında Arifiye ilçesinde D-650 karayolu terminal mevkinde yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüsün, tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanmıştı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyota İlk Yardım Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Yaşanan trafik kazası Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızlı gelen otobüsün dönüş yapacak olan tıra arkadan çarpması gözüküyor.
Öte yandan bir diğer kaza ise Serdivan ilçesi Serdivan Caddesi üzerinde meydana geldi. İkinci kazada otomobilin kapısını dikkatsizce açan sürücü otomobil kapısını motosikletli gençlere vurması gözüküyor. Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kamerada

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:02: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandı - Haberler 18:02: Halı yıkamacısı iş yerinde ölü bulundu - Haberler 18:00: - Virüslerden korunmak için yediklerinize dikkat edin - Haberler 18:00: İzmir'de sahte dezenfektan üretenlere darbe - Haberler 18:00: Siirt'te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı - Haberler 17:49: Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler