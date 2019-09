Yabancı ve türk rehberler 'çöp' topladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yabancı tur şirketinin rehberleri ve belediye ekipleri tarafından karayolu kenarı ve ormanda çevre temizliği yapıldı. 100 kişi tarafından toplanan bir kamyon dolusu çöp, atık merkezine götürüldü.Marmaris ilçesinde yabancı bir turizm şirketinin İngiliz, Belçika, Alman, Çin, Fransız, Hollanda ve Türk tur rehberlerinden oluşan 80 personeli ve belediye temizlik işlerinden 20 kişi, turistik kırsal Çamlı Mahallesi'ndeki karayolu kenarı ve orman içinde çevre temizliği yaptı. Marmaris'te yerleşik yaşayan yabancı tur rehberleri ve belediye işçilerinden oluşan toplam 100 kişi otobüslerle Çamlı Mahallesi'ne geldi. Eldivenleri takıp çöp torbalarının alan tur rehberleri, belediye ekipleri eşliğinde altı kilometrelik karayolunda ve orman içinde temizliğe başladı. Çamlı Mahallesi Muhtarı Kerim Ekinci'nin de katıldığı etkinlikte 5 saat süreyle battaniye, yatak, hurda malzemeler, bebek bezi, kağıt mendil, iç çamaşırları ve cam-plastik şişe toplandı. Bir kamyon dolusu çöp Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürüldü. Etkinlik sonrası katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirirken, etkinliğin ardından belediye tarafından bir tesiste içecek ve kuru pasta ikramı yapıldı.'10 YILDIR HER EYLÜL ORTASINDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİK'Tur şirketi Marmaris Sorumlusu Van Eardley (35), "Buraya geldiğimizde çok üzücü bir görüntüyle karşılaştık. Yaptığımız çevre temizliği ile çok güzel bir yer oldu. Her yıl turizm sezonu bitimine yakın yetkili kurumlarla doğanın korunması ve bakılması için çevre temizliği gerçekleştiriyoruz. 10 yıldır her Eylül ortasında çevre temizliği gerçekleştirdik" dedi.'MARMARİS'İN TURİZM SEKTÖRÜNDEN BAŞKA GEÇİM KAYNAĞI YOK'Çevre kirliliğinden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade eden Türk rehber Gaye Üstün (28) ise "Bir Türk vatandaşı olarak doğamızda ki kirliliği görünce utandım. Marmaris'in turizm sektöründen başka geçim kaynağı yok. Deniz ve doğasından kazanıyoruz. Gelecek nesillere çevremizin güzelliklerini bırakmak için herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum. Ciddi bir çöp potansiyeli mevcut. Çöp ve ayrıştırma kutuları olmasına rağmen doğaya bırakılan atık var. Dinlendiğiniz, piknik yaptığınız doğaya ve yüzdüğünüz denize sahip çıkın" diye konuştu.'DOĞAMIZIN KÖTÜ HALİNİ GÖRDÜKÇE ÜZÜLÜYORUM'Marmaris'in güzel bir ilçe olduğunu ve temiz kalmayı hak ettiğini belirten Belçikalı rehber Glorian Tearlagen (28) de, "8 yıldır Marmaris'te yerleşik yaşıyorum. Gelen misafirlerimize doğamızı ve kültürel yerleri gösterip tanıtıyoruz. Doğamızın kötü halini gördükçe üzülüyorum. Lütfen doğanıza ve Marmaris'inize sahip çıkın" ifadelerini kullandı.