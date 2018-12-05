Yabancı Yatırımcı Borsada Yaklaşık 2 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı

Borsa İstanbul verilerinden derlenen bilgilere göre, Borsa İstanbul'da Kasım ayında yabancı yatırımcıların net alımı, 380 milyon dolarla Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yıl başından bu yana yabancı yatırımcı işlemlerine bakıldığında ise Kasım'daki alışlara karşın halen 1 milyar 953 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdikleri görülüyor. Yabancı yatırımcıların Kasım'da en çok tercih ettiği hisseler arasında yılın 3'üncü çeyreğinin genelinde olduğu gibi yine Türk Hava Yolları (THY) öne çıkarken, en fazla satış yapılan iki hissenin demir çelik şirketleri olması dikkati çekti.

SATIŞ SERİSİ EYLÜL'DE SONLANDIRILDI

Borsa İstanbul'da yılın 11 ayında sadece 3 kez net alım yapan yabancı yatırımcıların, Şubat-Ağustos dönemindeki satış serisinin Eylül'de sonlanmasının ardından Kasım'da alımlarını artırdıkları görülüyor. Yabancı yatırımcı alımlarının katkısıyla BIST 100 endeksi, Kasım'da TL bazında yüzde 5,78, dolar bazında ise yüzde 13,3 yükseldi. Analistler, Eylül'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artırımının döviz kurlarındaki volatiliteyi azaltması sonrası Türk lirası varlıklara ilginin Kasım ayında da güçlenerek devam ettiğini kaydetti.

YABANCILAR KASIM'DA EN ÇOK THY HİSSESİ ALDI

THY, 83,5 milyon dolarla Kasım'da yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptıkları pay piyasaları sıralamasında ise Kardemir (D), 47,6 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse senetlerinde THY'yi 71,1 milyon dolar ile ASELSAN, 68,5 milyon dolar ile Garanti Bankası, 52,9 milyon dolar ile Koza Madencilik ve 31,9 milyon dolar ile Türk Telekom izledi.

EN FAZLA KARDEMİR'İN HİSSE SENETLERİ SATILDI

Yabancı yatırımcı tarafından Kardemir'in (D) ardından Kasım'da en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 39 milyon dolar ile Ereğli Demir Çelik, 9,8 milyon dolar ile Vakıfbank, 8,6 milyon dolar ile Ford Otosan ve 7,5 milyon dolar ile Trakya Cam oldu.

Yabancı yatırımcıların aylık ve yılbaşından bu yana net hisse senedi alım-satımları ve BIST 100 endeksinin performansı şöyle:

2018 Alım-Satım Farkı (Milyon Dolar 2018 Alım-Satım Fark (Milyon Dolar) BIST 100 TL Bazlı Aylık Değişim BIST 100 Dolar Bazlı Aylık Değişim Ocak 22 22 3,64 4,60 Şubat -425 -403 -0,48 -1,67 Mart -377 -780 -3,38 -7,14 Nisan -489 -1.269 -9,26 -11,64 Mayıs -138 -1.407 -3,48 -13,36 Haziran -330 -1.737 -4,11 -5,37 Temmuz -323 -2.060 0,45 -6,28 Ağustos -118 -2.178 -4,36 -28,16 Eylül 112 -2.066 7,80 16,56 Ekim -267 -2.333 -9,76 -2,21 Kasım 380 -1.953 5,78 13,30