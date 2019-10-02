Haberler » Ekonomi » Haber

Yabancı yatırımlara devlet yardımını bakan imzalayabilecek

Proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında 5 milyar lira sabit yatırım tutarlı yabancı yatırımlar için yatırım proje sözleşmesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı imzalayabilecek.

02.10.2019 08:47Yabancı yatırımlara devlet yardımını bakan imzalayabilecek
Proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında 5 milyar lira sabit yatırım tutarlı yabancı yatırımlar için yatırım proje sözleşmesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı imzalayabilecek.
Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararla, söz konusu karara eklenen ek madde uyarınca, 5 milyar lira sabit yatırım tutarında ve tamamı yeni yatırım niteliğinde yatırım projelerine ilişkin olarak, yabancı yatırımlar kanununda tanımlanan yabancı yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım projesi imzalamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkili olacak.



Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:37 Tbm/ağaoğlu: yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değil
11:37 Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı
11:36 Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 82 arttı
11:34 Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı kapılarını açtı
11:32 Ceyhan OSB'de altyapı inşaatının temeli atıldı
11:30 Roche'den "Global İyi Yaşam Haftası" etkinliği
11:27 Dursunbey OSB Elektrik hattı ihalesi yapıldı