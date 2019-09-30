Yabancı ziyaretçi Ağustos'ta yüzde 17,17 arttı

2019 yılı Ağustos ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,17 artış kaydedildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 yılı Ağustos ayı Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar İstatistikleri'ni açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Ağustos ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,17 oranında bir artış göstererek 6 milyon 307 bin 508 oldu.



Ağustos ayında ülkemize gelen 6 milyon 307 bin 508 yabancı ziyaretçinin yüzde 1.35'e denke gelen 84 bin 888'si günübirlikçi oldu.



Ağustos ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk sırayı yüzde 39,31'lik oranla (2 milyon 479 bin 217 ) Antalya aldı. İstanbul yüzde 24,42 ( 1 milyon 540 bin 120 ) ile ikinci, Muğla yüzde 10,41 ( 656 bin 618 ) ile üçüncü Edirne yüzde 7,62 ( 480 bin 771 ) ile dördüncü olurken Artvin yüzde 4,56'lık ( 287 bin 776 ) oranla beşinci sırada yer aldı.



İlk 8 ayda yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14,72 arttı



2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,72 artış kaydedildi. Bu dönemde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,72 artış göstererek 31 milyon bin 394 oldu.



2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 343 bin 995'i (1.11yüzde ) günübirlikçi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA