29 Kasım 2018, 08:32
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Yabancılar Coştu

Yabancılar Coştu

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 13 haftada rakip fileleri 21 kez havalandıran Trabzonspor, yabancı oyuncularıyla sonuca gitti.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 haftada rakip fileleri 21 kez havalandıran Trabzonspor, yabancı oyuncularıyla sonuca gitti. Geçen sezon 13 haftalık periyotta 25 golün 17'sini yerli oyuncular, 8'ini ise yabancı futbolcular kaydederken, bu sezon tablo tersine gelişti. Karadeniz ekibinin, bu sezon 13 haftada 21 golünün 15'ini yabancı oyuncular attı.
Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, 6 golle bordo-mavili ekibin en  skorer ismi konumunda bulunurken, diğer yabancı oyunculardan Çek Filip Novak 3,  Nijeryalı Anthony Nwakaeme ve Arjantinli Jose Sosa 2'şer kez fileleri  havalandırdı. Nijeryalı Ogenyi Onazi ve Gana asıllı İtalyan oyuncu Caleb Ekuban  da 1'er golle skora katkı sağladı. Yerli oyunculardan Burak Yılmaz 5, Olcay Şahan ise 1 gol atma başarısı  gösterdi.
Trabzonspor

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