Yabancılar Coştu

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 haftada rakip fileleri 21 kez havalandıran Trabzonspor
, yabancı oyuncularıyla sonuca gitti. Geçen sezon 13 haftalık periyotta 25 golün 17'sini yerli oyuncular, 8'ini ise yabancı futbolcular kaydederken, bu sezon tablo tersine gelişti. Karadeniz
ekibinin, bu sezon 13 haftada
21 golünün 15'ini yabancı oyuncular attı.
Kolombiyalı futbolcu Hugo
Rodallega, 6 golle bordo-mavili ekibin en skorer ismi konumunda bulunurken, diğer yabancı oyunculardan Çek Filip Novak 3, Nijeryalı Anthony Nwakaeme ve Arjantinli Jose Sosa
2'şer kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı Ogenyi Onazi ve Gana
asıllı İtalyan oyuncu Caleb Ekuban da 1'er golle skora katkı sağladı. Yerli oyunculardan Burak Yılmaz
5, Olcay Şahan
ise 1 gol atma başarısı gösterdi.