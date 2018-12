Yabancılar Pazarı Esnafından Başkan Tok'a Destek

04 Aralık 2018 Salı 11:47



Yabancılar Pazarı esnafı "En büyük destekçimiz" dedikleri İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ziyaret etti.İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun ekonomisinde büyük değere sahip Yabancılar Pazarı esnafını İlkadım Belediyesi İlkadım Hizmet Binasında ağırladı. Kalabalık bir grup halinde teşekkür ziyaretine gelen esnaflar Yabancılar Pazarının kuruluşundan bu yana verdiği tüm destekler için İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür ettiler. Oldukça samimi bir ortamın yaşandığı ziyarete Yabancılar Pazarı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Akyüz, Yabancılar Çarşısı Oyuncakçı ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Olcay İnanç, İlkadım Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Turan Ordulu ve Yabancılar Pazarı esnafı katıldı."Başkanımız hep yanımızda oldu"Yabancılar Pazarının şu anki duruma gelmesinde büyük desteklerinin olduğunu belirten esnaflar, "Şu an sahilde bulunduğumuz yerde olabilmek için bundan yıllar önce çok büyük mücadeleler vermiştik. O zamanlar İlkadım Belediye Başkanımız bizlere devasa bir çadır tahsis etmenin yanı sıra her bir esnaf arkadaşımızın eksiklerinin tamamlanması için büyük destekler sağlamıştı. O günden bu güne desteğini üzerimizden hiç çekmeden hem bizlerin hem ailelerimizin yaşantımızı olumlu yönde etkilemiş oldu. Bu kadar uzun yıllardır esnafa ve özellikle Yabancılar Pazarı esnafına verdiği değer ve destek için kendimiz ve ailelerimiz adına başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştular.Tok: "Esnaf başımızın tacıdır"Yabancılar Pazarı esnafının kalabalık bir halde belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Biz birçok hizmeti yerine getirirken her şeyden önce vatandaşımızın tamamının menfaatini göz önünde bulunduruyoruz. Yabancılar Pazarı hem şehrimiz için hem de komşu iller için bir ticaret merkezi konumundadır. Esnafımızın kazanması demek şehrimizin kazanması demektir. Bu nedenle her zaman yanınızda olmaya çalıştım ve bundan sonra da her ihtiyaç duyduğunuzda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ve ilçemizin dinamiklerini doğru kullanarak ve birlik ortamını tahsis ederek hep birlikte daha başarılı işlere imza atacağımıza inancımız tam" dedi."İlkadım'ı birlikte güzelleştiriyoruz"İlkadım'da yapılan hizmetlere de değinen Başkan Erdoğan Tok, "Esnafıyla, işçisiyle, memuruyla, kadınıyla, erkeğiyle hep birlikte kardeşlik duyguları içerisinde yaşayacağımız modern bir İlkadım hayali ile yola çıktık ve hamdolsun çok büyük projeleri hayata geçirdik. Derebahçe Sosyal Tesisleri, Ihlamur Cafe ve Restaurant, Yeni Belediye Hizmet Binası, Karadeniz'in en büyük Cami ve Külliyesi, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi, Koşu Yolu ve Yaşam Parkuru ve daha sayamadığımız birçok proje ve hizmeti birlikte hayata geçirdik ve İlkadım'ı birlikte güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bugün bu anlamlı ziyaretle yaşadığımız bu kardeşlik duygularının daim olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla daha yapacak çok işimiz var" şeklinde konuştu. - SAMSUN