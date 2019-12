Yabancılar, Türkiye'de 'Öğrenci Evine' çıkacak

Erkanlı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, 2021 yılına kadar tüm dünya genelinde öğrenci nüfusunda yaşanacak artışın Türkiye 'deki yatırımları doğrudan etkileyeceğini söyledi. Öğrenci evi projelerinin odağının Türkiye olacağını söyleyen Erkanlı, "Türkiye'de her yıl 400 bini aşkın öğrenci, yükseköğrenim hayatına adım atıyor. Buna karşın Türkiye'deki yurtların yatak talebini karşılama oranı ise yalnızca yüzde 25 civarında. UNESCO verilerine göre Türkiye, yurtdışından gelen öğrenci sayısında dünya sıralamasında ikinci ülke konumunda. Rakamlar öğrenci evi projelerini hayata geçirenlerle, bu alanda yatırım yapanların geleceğin kazananları olacağını açıkça gösteriyor" dedi.Türkiye'de gayrimenkul sektörünü yatırım amaçlı öğrenci evi projesi 'Univa' ile tanıştıran Erkanlı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, Türkiye'nin tüm dünyada yükselişe geçen yatırım amaçlı öğrenci evi sektörü için önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi. Tüm dünyada 2021 yılına kadar öğrenci nüfusunda yaşanacak artışın Türkiye'yi etkileyeceğini vurgulayan Erkanlı, şu açıklamaları yaptı: "Sektörün yeni odağı olan ve yurt sayısı ihtiyacını yalnızca yüzde 20 oranında karşılayan Hindistan pazarını, 4.2 milyon yüksek öğrenim eğitimi alan tam zamanlı öğrenci sayısı ile Türkiye takip ediyor. Türkiye'de her yıl 400 bini aşkın öğrenci, yükseköğrenim hayatına adım atıyor. Yurtların yatak talebini karşılama oranı ise yüzde 25 civarında. Yani 3.6 milyon öğrencinin önemli bir miktarı üniversite öğrenimi için gittikleri şehirlerde kalacak yer bulmakta güçlük çekiyor. UNESCO 2019 verilerine göre Türkiye, lokal öğrencilerin yanı sıra, yurtdışından gelen öğrenci sayısında dünya sıralamasında ikinci ülke konumunda. Rakamlar Türkiye'deki öğrenci evi gereksiniminin yükselişe geçtiğini gösteriyor. Araştırmalara göre Hindistan ve Türkiye'de öğrenci evlerindeki yatak kapasitesinin 2025'e kadar her sene yüzde 8 oranında büyümesi bekleniyor.""Gayrimenkul sektörünün öncü yatırımı öğrenci evleri olacak"Erkanlı, "Yeni yatırımlar ve yatırımcılar bir araya geldiğinde yaşanacak toplu satın almalarla öğrenci evi sektöründe ciddi bir hareketlilik yaşanacak. Ayrıca öğrenci evlerinin uygun fiyatlarda satışa sunulması ve kısa sürede yüksek getiri sağlaması da bu ilgiyi artıracak. Özellikle öğrenciye değer katan markalar ile kurumlar ön planda olacak. Gayrimenkul sektörünün öncü yatırımı öğrenci evleri olacak" diye konuştu."Öğrenci evleri, geleceğin vazgeçilmez alanı olacak"Öğrenci evlerinin öncü pazarlarının Amerika ve İngiltere olduğunu vurgulayan Erkanlı, günümüzde ise sektörün Avrupa'daki ülkeler ile Türkiye ve Hindistan'a doğru yöneldiğini vurguladı. Öğrenci evi projelerinin Avrupa ülkelerinde son 3 yılda 2.3 milyar dolarlık yatırım aldığını anlatan Erkanlı, bu alandaki öncelikli ülkenin Almanya olduğunu, onu sırasıyla Polonya, Hollanda, İspanya ve İtalya'nın takip ettiğini belirtti. Erkanlı, "Bu ülkelerdeki öğrenci sayıları her geçen gün artıyor. Yükseköğrenim düzeyinin artması ve eğitimin globalleşmesiyle, bu projeler de artacak. Araştırmalar öğrencilerin konaklaması amacıyla inşa edilen projelerin, yatırım konusunda geleceğin vazgeçilmez alanı olacağını açıkça gösteriyor" diye konuştu."Bir numara Asya, onu Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri takip ediyor"Dünya genelindeki öğrenci evi projelerinin 2017'de 15.9 milyar dolarlık yatırım rekoru elde ettiğinin, söz konusu rakamın 2018 yılında 16.3 milyar dolara ulaştığının altını çizen Erkanlı, "Yatırımların yüzde 40'ını ise uluslararası yatırımcılar oluşturuyor. Son 5 yılda yayımlanan verilere göre; öğrenci evlerine yönelik yatırımların 7.5 milyar doları ABD tarafından yapılmış. Günümüzde bu alandaki yatırımlar konusunda Asya Bölgesi bir numara olurken, onu Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri takip ediyor" dedi. İngiltere'de ise öğrenci evleri sektörü kapsamında son 10 yılda 65 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını anlatan Erkanlı, "İngiltere'de Manchester, Londra, Cardiff ve Edinburgh şehirleri bu konuda oldukça popüler. Ancak halen İngiltere'de öğrenci evi konusunda açık var. Bu rakam 2 milyon 387 bin öğrenciye karşılık 610 bin yatak kapasitesi olduğunu gösteriyor" bilgilerini verdi."Öğrenci evi kapasitesi tüm dünyada yetersiz"Erkanlı, JLL araştırmasının 2019 yılı verilerine göre yaklaşık 15 milyon tam zamanlı öğrencinin bulunduğu Avrupa'da, yatırım rakamının 1.9 milyara ulaştığını vurguladı. Öğrenci sayısının Berlin, Madrid ve Paris şehirlerinde yüzde 2.5'lik artış gösterdiğini anlatan Erkanlı, öğrenci sayısının son 3 senede ise yüzde 7.7 oranında arttığını vurguladı. "Ancak, halen öğrencilerin konaklaması için yapılan projeler yeterli değil" ifadelerini kullanan Erkanlı, "2019 yılı JLL verileri Avrupa'nın bilinen şehirlerinde 14 milyon 559 bin öğrenci sayısına karşılık yalnızca 1 milyon 465 bin yatak kapasitesi olduğunu gösteriyor. Sadece Berlin, Madrid ve Paris'te bile 2021 yılında karşılanması gereken 100 binden fazla yatak kapasitesi var. Bu rakamlar sektöre yatırım ve yönelmenin ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor" dedi. - İSTANBUL