Yabancılar üretime geldi, orta ölçekli işlem kovaladı

Deloitte Türkiye 'nin raporuna göre, ekonomik ve jeopolitik risklere rağmen yabancı yatırımcı Türkiye'ye yatırımdan vazgeçmedi. İşlem hacmi düşmesine rağmen başta üretim ve enerji olmak üzere finansal hizmetler, altyapı ve perakende sektörüne yabancıların ilgisi devam etti. Yabancıların büyük işlemler yerine orta ölçekli yatırım fırsatlarını kovalaması dikkat çekti. 233 birleşme ve satın almanın gerçekleştiği 2019 yılında melek yatırımcılar tarafından yapılan küçük ama etkili yatırımlar dikkati çekti.Deloitte Türkiye'nin 2019 yılı birleşme ve satın almalar raporu yayınlandı. Raporda en ilgi çeken sonuç yabancıların üretim ve enerji başta olmak üzere teknoloji, e-ticaret, altyapı, finansal hizmetler ve perakende sektörlerinde yoğunlaşması oldu.2019 yılında yabancı yatırımcılar stratejik hedefleri çerçevesinde orta ölçekli yatırım fırsatlarını kovaladı. Bu tip işlemler toplam işlem hacminin yüzde 64'ünü oluşturdu.Girişim sermayesi ve melek yatırımcı destekli işlemler sayesinde 2018'e benzer şekilde, teknoloji ile internet ve mobil hizmetler, sırasıyla 48 ve 32 işlem ile 2019'un en popüler sektörleri oldu ve birlikte toplam işlem sayısının yüzde 34'ünü oluşturdu. Enerji, üretim, e-ticaret, yiyecek ve içecek, kimya ve finansal hizmetler sektörleri de en aktif sektörler arasında yerini aldı.Altyapı sektörü, toplam işlem hacmine yüzde 22 ile en büyük katkı sağlayan sektör olurken; üretim, finansal hizmetler, enerji ve perakende sektörleri de toplam işlem hacmine önemli ölçüde katkı (birlikte yüzde 48) sağladı.Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu, Yapı Kredi Bankası ve Boyner Perakende gibi işlemler 2019 yılının en akılda kalıcı işlemleri olarak kayıtlara geçti.Ortalama 23 milyon dolarOrtalama işlem büyüklüğü bir önceki yıla yüzde 51 küçülerek 23 milyon dolar olarak gerçekleşti. (2018 - 47 milyon dolar). İlk on işlemin ortalama büyüklüğü önceki yıllara göre önemli ölçüde düşük seviyede 264 milyon dolar olarak gerçekleşti (2017 - 510 milyon dolar; 2018 - 756 milyon dolar). En büyük 10 işlem hariç tutulduğunda ortalama işlem büyüklüğü 12 milyon dolar oldu. Girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemlerinin ortalama işlem büyüklüğü ise 0,9 milyon dolar idi.233 işlemle 5.3 milyar dolarDeloitte Türkiye'nin raporuna göre, ekonomik ve jeopolitik riskler nedeniyle 2019'da Türkiye'de birleşme ve satın almalar global finansal krizin etkisindeki 2009'dan sonraki en düşük seviyeye geriledi.2019 yılında 233 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, işlem hacmi 5,3 milyar dolar oldu ve 2018'e göre yüzde 56 daraldı. Toplam işlem adedinin yüzde 30'unu oluşturan start-up yatırımları sayesinde yıllık işlem sayısı son on yılın ortalama seviyesinde sabit kaldı.2019'da yabancı yatırımcıların stratejik bakış açısıyla gerçekleştirdikleri orta ölçekli satın almalar öne çıktı. Tarihsel olarak en düşük işlem hacimlerinden biri olmakla birlikte, yabancı yatırımcılar toplam yıllık işlem hacminin yüzde 64'ünü oluşturdu. İlk 10 işlemin 8'i değişik coğrafyalardan gelen yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi.Büyük ölçekli işlemlerin görülmediği 2019 yılında ortalama işlem büyüklüğü 2018'deki ortalamanın yüzde 51 altında kalarak 23 milyon dolar olarak gerçekleşti.Özel sermaye fonları yatırım yapmakta zorlanırken, finansal yatırımcı piyasasını girişim sermayesi fonlarının ve melek yatırımcıların start-up yatırımları şekillendirdi.Birleşme ve satın alma aktivitesi, üretim, enerji, teknoloji ve altyapı sektörlerinde yoğunlaştı.Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Lideri Başak Vardar rapora ilişkin olarak "2019 ekonomik ve politik belirsizliklerin etkisiyle, Türkiye'de birleşme ve satın almalar açısından en durgun geçen yıllardan biri oldu. Yılın genelindeki hareketsizlik hem stratejik hem de finansal yatırımcıların işlem hacimlerinin global finansal krizin etkisindeki 2009'dan sonraki en düşük seviyeye gerilemesine sebep oldu. Bununla birlikte, yabancı stratejik yatırımcıların Türkiye odağı devam etti; Uzak Doğu, Körfez, Avrupa ve Amerika'dan yatırımcılar özellikle üretim, altyapı, enerji ve teknoloji sektörlerinde yaptıkları orta ölçekli stratejik satın almalar ile Türkiye pazarının önemli fırsatlar sunduğunu teyit ettiler. Her ne kadar ticaret savaşları, ekonomik büyümedeki yavaşlama, jeopolitik belirsizlikler ve Türk şirketlerin büyüme sıkıntıları yatırımcı iştahını baskılıyor olsa da, ekonominin dengelenme süreciyle bu yılın birleşme ve satın almalar açısından daha iyi geçeceğini öngörüyoruz." dedi. - İSTANBUL